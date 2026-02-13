Il cambio al vertice nasce dal finale della terza stagione. Dopo aver scoperto la recidiva del tumore di Agnese, Andrea aveva rinunciato al primariato e chiesto un periodo di aspettativa per assistere l'ex moglie. Giulia aveva quindi presentato la propria candidatura e ottenuto l'incarico.

Nei nuovi episodi, il personaggio interpretato da Luca Argentero torna a curare i pazienti, ma dovrà lavorare sotto la direzione della collega interpretata da Matilde Gioli.

Giulia affronta così il passaggio più importante della sua carriera. Deve coordinare medici e specializzandi, gestire i casi clinici e difendere le proprie scelte anche quando Andrea propone una strada diversa.

Il nuovo equilibrio professionale mette alla prova il legame costruito dai due personaggi fin dalla prima stagione.

Il loro confronto si inserisce in un Ambrosiano colpito dalla riduzione delle risorse. Le prime anticipazioni mostrano un ospedale costretto ad applicare tagli per continuare l'attività, con effetti diretti sul personale e sull'assistenza ai pazienti.

«Affronteremo anche il tema dei tagli alla sanità»

«Affronteremo anche il tema del taglio delle risorse dell'intero comparto della sanità», ha anticipato Luca Argentero. La crisi dell'ospedale affianca quindi quella personale di Fanti, chiamato a ritrovare il proprio posto senza il ruolo che aveva inseguito nelle stagioni precedenti.

Accanto ad Argentero e alla Gioli tornano Sara Lazzaro nel ruolo di Agnese Tiberi, Giovanni Scifoni in quello di Enrico Sandri, Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna ed Elisa Di Eusanio nel ruolo di Teresa Maraldi.

La quarta stagione seguirà anche la battaglia di Agnese contro la malattia e mostrerà le conseguenze della scelta compiuta da Andrea. Rai e i canali social della fiction hanno annunciato il ritorno della serie su Rai 1, senza indicare una data di debutto.