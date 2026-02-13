Le nozze da favola Dopo 25 anni d'amore Eva Herzigova ha detto «sì» a Gregorio Marsiaj

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo 25 anni d'amore, Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino: le nozze hanno mandato in fibrillazione il capoluogo piemontese.

La cerimonia religiosa si è svolta nella Chiesa di San Vito, mentre il ricevimento nella sontuosa Sala Plebisciti di Palazzo Carignano del Museo del Risorgimento.

La modella ceca e l'imprenditore torinese si sono conosciuti nel 2001: da allora hanno avuto tre figli (George, Philipe e Edward). Riepilogo creato con

Dopo 25 anni d'amore, la promessa finalmente è diventata realtà.

Come riporta, tra gli altri, «RaiNews», Eva Herzigova e l’imprenditore Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino, celebrando un matrimonio da favola, esclusivo e riservato, che corona una storia d'amore iniziata nel lontano 2001 sulla spiaggia ligure di Varigotti.

L'evento è avvenuto in tre atti e ha messo in fibrillazione il capoluogo piemontese. Tutto è iniziato verso le 17:00 con la funzione religiosa nella splendida cornice della Chiesa di San Vito.

Successivamente la coppia e gli invitati si sono spostati nel cuore del centro cittadino per la cerimonia ufficiale, ospitata all'interno del Museo del Risorgimento, precisamente nella sontuosa ed esclusiva Sala Plebisciti di Palazzo Carignano.

I look e l'intesa degli sposi

La top model ceca è apparsa radiosa: per il suo grande giorno ha scelto un elegantissimo e morbido abito bianco, lungo fino a sopra le caviglie, impreziosito da un'acconciatura con capelli raccolti e un bouquet total white tra le mani.

Al suo fianco lo sposo in abito blu notte con boutonnière coordinata, che ha accompagnato Eva sottobraccio senza smettere di dispensare sorrisi e saluti agli amici e ai conoscenti presenti.

Che tra i due l'intesa è ancora forte lo si è capito anche dai social. Solo pochi giorni fa, Herzigova ha condiviso su Instagram un tenero video che la mostra mentre balla in cucina, ripresa proprio dal compagno.

La dedica che accompagna le immagini recita: «Porta fuori il meglio di me».

Le voci sulle nozze erano in realtà già nell'aria da maggio, quando l'unione imminente era stata svelata ufficialmente dalle pubblicazioni apparse sull’albo pretorio del Comune di Torino.

Una storia lunga oltre 20 anni

I due fanno coppia fissa, come detto, da oltre 20 anni e il loro legame è stato coronato dalla nascita di ben tre figli: George (18 anni), Philipe (15 anni) ed Edward (12 anni).

Il colpo di fulmine è scattato a Varigotti, nel 2001, quando Eva era all'apice del successo, dopo aver stregato il mondo con il celeberrimo spot Wonderbra del 1994 e aver conquistato l'Italia sul palco del Festival di Sanremo nel 1998.

Lui, dal canto suo, appartiene a una delle famiglie industriali più importanti di Torino. Il padre di Gregorio, Giorgio Marsiaj, è il fondatore e presidente di Sabelt, il colosso dei sedili sportivi e dei sistemi di sicurezza per le auto da corsa.

Per la modella ceca si tratta delle seconde nozze: in passato era già stata sposata dal 1996 al 1998 con Tico Torres, il celebre batterista dei Bon Jovi.