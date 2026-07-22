Edoardo Leo e Laura Marafioti mettono fine al loro matrimonio dopo 26 anni. La separazione, maturata lontano dai riflettori, chiude una relazione iniziata negli anni Novanta e ufficializzata con le nozze celebrate nel 2000.

Fine della storia Dopo 26 anni di matrimonio Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano

La coppia ha sempre protetto la propria vita privata, anche durante l'ascesa di Leo nel cinema italiano. «È una scelta a priori a cui tengo fede da sempre», spiegava l'attore nel 2022, rivendicando la decisione di tenere gli affetti lontani dall'esposizione pubblica.

«È complicato fare il padre quando la tua faccia sta in giro: devi mantenere equilibrio e sobrietà».

Francesco e Anita sono cresciuti lontano dai riflettori, mentre entrambi i genitori hanno portato avanti le rispettive carriere artistiche.

Nel 2008 Leo firmò il videoclip di «Francesco», brano scritto e musicato da Daniele Silvestri e dedicato al figlio maggiore della coppia.

Cinque anni dopo Marafioti partecipò alla colonna sonora del film «Buongiorno papà» con il brano «Fare a meno di te». Con lo pseudonimo La Elle ne scrisse il testo, lo compose insieme a Gianluca Misiti e lo interpretò. La canzone ottenne una candidatura ai David di Donatello nel 2013.

Oggi Leo è nelle sale con «2 cuori e 2 capanne», uscito a gennaio 2026. Marafioti, invece, prosegue il suo percorso musicale con il nome d'arte La Elle dopo la pubblicazione del singolo «Un bacio prima del sonno».