L'inconveniente
Dopo il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il rientro si trasforma in un'odissea
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Dopo il matrimonio celebrato in Sicilia con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti e i suoi invitati si sono ritrovati alle prese con un rientro tutt'altro che semplice. L'eruzione dell'Etna e i voli cancellati all'aeroporto di Catania hanno costretto molti a cercare soluzioni alternative per tornare a casa.
Hai fretta? Blue News riassume per te
- Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social le difficoltà incontrate nel lasciare la Sicilia dopo il matrimonio con Goffredo Cerza.
- La cancellazione dei voli da Catania, causata dall'attività dell'Etna, ha costretto molti invitati a organizzare percorsi alternativi per il rientro.
- La SAC ha confermato la sospensione dei voli fino alle 14 di lunedì 7 luglio, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea.
I festeggiamenti per il matrimonio sono finiti, ma il rientro si è trasformato in un imprevisto.
Tra i passeggeri rimasti bloccati a causa dei disagi provocati dall'attività dell'Etna c'è anche Aurora Ramazzotti, che nel fine settimana ha sposato Goffredo Cerza a Militello, prima di celebrare con amici e familiari al castello Xirumi Serravalle di Lentini.
Il ritorno si complica
A raccontare quanto sta accadendo è stata la stessa sposa attraverso le Instagram Stories. Dopo un weekend scandito dalla cerimonia, dalla festa e da diversi cambi d'abito, è arrivato il momento di lasciare la Sicilia.
Un piano che, però, è stato stravolto dalla chiusura dello spazio aereo causata dall'attività del vulcano.
«Questo weekend non ce lo dimenticheremo mai», ha scritto con ironia la neo sposa. «Tutti i voli da qua sono stati cancellati».
Tra voli cancellati e soluzioni alternative
L'influencer ha spiegato che anche gli invitati stanno cercando soluzioni di fortuna per rientrare a casa.
«I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei + Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia», ha raccontato.
Tra le alternative messe in campo c'è chi è riuscito a raggiungere la Calabria in aereo per poi proseguire in auto e chi, invece, ha deciso di noleggiare un autobus per riportare a casa parte degli invitati.
«Una cosa è certa: questo week end non ce lo dimenticheremo mai», ha aggiunto.
Lo stop ai voli a Catania
Secondo quanto comunicato dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, e riportato anche da «Leggo», la sospensione dei voli in arrivo e il blocco completo delle partenze resteranno in vigore fino alle 14 di oggi, lunedì 7 luglio, a causa dell'attività dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica.
Lo scalo di Comiso continua invece a operare regolarmente. La società invita infine tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto.