Dopo il matrimonio celebrato in Sicilia con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti e i suoi invitati si sono ritrovati alle prese con un rientro tutt'altro che semplice. L'eruzione dell'Etna e i voli cancellati all'aeroporto di Catania hanno costretto molti a cercare soluzioni alternative per tornare a casa.

Hai fretta? Blue News riassume per te Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social le difficoltà incontrate nel lasciare la Sicilia dopo il matrimonio con Goffredo Cerza.

La cancellazione dei voli da Catania, causata dall'attività dell'Etna, ha costretto molti invitati a organizzare percorsi alternativi per il rientro.

La SAC ha confermato la sospensione dei voli fino alle 14 di lunedì 7 luglio, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea.

I festeggiamenti per il matrimonio sono finiti, ma il rientro si è trasformato in un imprevisto.

Tra i passeggeri rimasti bloccati a causa dei disagi provocati dall'attività dell'Etna c'è anche Aurora Ramazzotti, che nel fine settimana ha sposato Goffredo Cerza a Militello, prima di celebrare con amici e familiari al castello Xirumi Serravalle di Lentini.

Il ritorno si complica

A raccontare quanto sta accadendo è stata la stessa sposa attraverso le Instagram Stories. Dopo un weekend scandito dalla cerimonia, dalla festa e da diversi cambi d'abito, è arrivato il momento di lasciare la Sicilia.

Un piano che, però, è stato stravolto dalla chiusura dello spazio aereo causata dall'attività del vulcano.

«Questo weekend non ce lo dimenticheremo mai», ha scritto con ironia la neo sposa. «Tutti i voli da qua sono stati cancellati».

Tra voli cancellati e soluzioni alternative

L'influencer ha spiegato che anche gli invitati stanno cercando soluzioni di fortuna per rientrare a casa.

«I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei + Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia», ha raccontato.

Tra le alternative messe in campo c'è chi è riuscito a raggiungere la Calabria in aereo per poi proseguire in auto e chi, invece, ha deciso di noleggiare un autobus per riportare a casa parte degli invitati.

«Una cosa è certa: questo week end non ce lo dimenticheremo mai», ha aggiunto.

Lo stop ai voli a Catania

Secondo quanto comunicato dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, e riportato anche da «Leggo», la sospensione dei voli in arrivo e il blocco completo delle partenze resteranno in vigore fino alle 14 di oggi, lunedì 7 luglio, a causa dell'attività dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica.

Lo scalo di Comiso continua invece a operare regolarmente. La società invita infine tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto.