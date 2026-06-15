Dopo aver riempito lo Stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro ha già in mente il prossimo obiettivo: esibirsi a San Pietro.

In un'intervista al «Corriere della Sera», il cantante ha indicato quello che considera il traguardo più ambizioso da raggiungere. «Vorrei suonare lì», ha detto.

Le sue parole assumono un significato particolare alla luce degli inizi della sua carriera. Lo stesso Lauro ha ricordato le difficoltà affrontate agli esordi: «Nessuno mi faceva suonare, mi affittavo il locale, pagavo le guest e mi mettevo in scaletta».

Oggi il cantautore romano riempie gli stadi, ma continua a fissare nuovi obiettivi: nel 2026 è atteso allo Stadio San Siro di Milano e ha già annunciato nuovi concerti per il 2027.

Ma il palco che continua ad avere in mente resta quello di San Pietro.