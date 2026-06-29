Due film di produzione svizzera sono state premiati al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy (F). Lo ha reso noto oggi l'associazione svizzera di categoria (GSFA), precisando che erano sei le opere elvetiche.

«Vers la forêt», realizzato da Antonin Niclass e prodotto da Milos Films, ha ricevuto il premio del pubblico giovane, mentre «Piccolo Piccolo», diretto da Marta Gennari e coprodotto da Nadasdy Film, il Premio della Giuria Junior Canal+.

«I risultati ottenuti ad Annecy dimostrano che il cinema d'animazione svizzero gode oggi di un riconoscimento internazionale duraturo», afferma, citato nella nota, il presidente della GSFA Elie Chapuis, sperando che questo riconoscimento internazionale permetta di trovare una risonanza più ampia presso il grande pubblico in Svizzera.

Considerato il principale appuntamento mondiale del cinema d'animazione, il festival di Annecy si è tenuto dal 21 al 27 giugno. Dal 2022, 41 produzioni e coproduzioni svizzere sono state selezionate nella competizione ufficiale e hanno vinto 16 premi.