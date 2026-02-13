Michele Morrone in un'immagine d'archivio.
Michele Morrone commenta a «Vanity Fair» il rilascio della donna che ha tentato di rapire il figlio Brando.
Ossessionata da Massimo Torricelli, il protagonista di «365 giorni» interpretato proprio da Morrone, la sconosciuta ha rintracciato la scuola del bambino di otto anni, si è appostata all'uscita e ha tentato di portarlo via.
Le forze dell'ordine l'hanno allontanata e arrestata, ma il provvedimento è durato poco.
La donna sarebbe francese, ma Morrone dice di non averne la certezza.
L'attore colloca il fatto nei mesi scorsi, senza indicare la città, la dinamica completa o le accuse contestate. Restano ignote anche le ragioni del rilascio.
Il ritorno in libertà viene accolto con una battuta amara dalla star: «E poi, chiaramente, rilasciata». La preoccupazione resta alta: «Non sono tranquillo. I miei figli sono ultraprotetti».
Brando e il fratello Marcus abitano con lui in una grande proprietà di campagna. La sicurezza presidia l'intero perimetro. «Potrei diventare folle se succedesse qualcosa ai miei figli», ammette la star italiana.
I ragazzi vivevano a Beirut con la madre, Rouba Saadeh, dopo la separazione dei genitori. La guerra in Libano ha spinto Morrone a presentare ricorso. Brando e Marcus sono così rientrati in Italia.
«Noi tre siamo molto uniti, come i Power Rangers».
Tra i prossimi progetti dell'attore figurano la seconda stagione della serie TV «The Gentlemen», in arrivo su Netflix il 3 settembre, «Maserati – The Brothers», con Al Pacino, e «Lui», il film dedicato a suo padre, ancora in fase di scrittura.