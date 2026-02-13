Rilasciata dalla polizia È libera la donna che ha tentato di rapire il figlio di Michele Morrone: «Non sono tranquillo»

Ossessionata da Massimo Torricelli, il protagonista di «365 giorni» interpretato proprio da Morrone, la sconosciuta ha rintracciato la scuola del bambino di otto anni, si è appostata all'uscita e ha tentato di portarlo via.

Le forze dell'ordine l'hanno allontanata e arrestata, ma il provvedimento è durato poco.

La donna sarebbe francese, ma Morrone dice di non averne la certezza.

L'attore colloca il fatto nei mesi scorsi, senza indicare la città, la dinamica completa o le accuse contestate. Restano ignote anche le ragioni del rilascio.

I figli sono da poco arrivati dal Libano

Il ritorno in libertà viene accolto con una battuta amara dalla star: «E poi, chiaramente, rilasciata». La preoccupazione resta alta: «Non sono tranquillo. I miei figli sono ultraprotetti».

Brando e il fratello Marcus abitano con lui in una grande proprietà di campagna. La sicurezza presidia l'intero perimetro. «Potrei diventare folle se succedesse qualcosa ai miei figli», ammette la star italiana.

I ragazzi vivevano a Beirut con la madre, Rouba Saadeh, dopo la separazione dei genitori. La guerra in Libano ha spinto Morrone a presentare ricorso. Brando e Marcus sono così rientrati in Italia.

«Noi tre siamo molto uniti, come i Power Rangers».

Tra i prossimi progetti dell'attore figurano la seconda stagione della serie TV «The Gentlemen», in arrivo su Netflix il 3 settembre, «Maserati – The Brothers», con Al Pacino, e «Lui», il film dedicato a suo padre, ancora in fase di scrittura.