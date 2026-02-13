L'attrice cinese Wai Ching Ho si è spenta a 82 anni. È nota per aver interpretato il personaggio di Madame Gao nelle serie TV Marvel prodotte da Netflix «Daredevil», «Iron Fist» e «The Defenders».

L'attrice cinese Wai Ching Ho è morta all'età di 82 anni.

Lutto È morta l'attrice Wai Ching Ho, celebre per il personaggio della Marvel Madame Gao

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice cinese Wai Ching ho è morta all'età di 82 anni. La causa della morta sarebbe stata un ictus.

È nota per aver interpretato il personaggio di Madame Gao nella Defenders Saga di Marvel. Riepilogo creato con

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Wai Ching Ho: l'attrice cinese è morta all’età di 82 anni, come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», a quanto pare per colpa di un ictus.

A dare inizialmente la triste notizia sono stati i suoi stessi colleghi, che nelle scorse ore hanno invaso il web con messaggi di affetto e ricordi commossi. Intanto la famiglia dell'attrice ha confermato il decesso a «The Hollywood Reporter».

«La sua famiglia è profondamente grata per l'incredibile dimostrazione di affetto e sostegno e per i tanti bellissimi messaggi e ricordi che le persone hanno condiviso sulla nostra amata Wai. Leggere quanto significasse per così tante persone è di conforto per noi in questo momento difficile», hanno scritto i famigliare in una nota per il portale.

I messaggi di cordoglio

Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è quello di Peter Shinkoda, celebre per aver prestato il volto a Nobu Yoshioka nelle serie Marvel.

«Non ti dimenticherò mai. Ho imparato qualcosa da te ogni minuto che abbiamo trascorso insieme, sul set e fuori. Ci rivedremo, amica mia. Eri una persona meravigliosa», ha scritto l'attore su Instagram.

Anche Mahira Kakkar, che con lei ha calcato i palcoscenici teatrali, ha voluto farle un omaggio speciale: «Cara Wai, meriti tutte le standing ovation: eri un essere umano straordinario e un’artista eccezionale. Sei stata un esempio di come vivere».

Una carriera lunga 40 anni

Per gli appassionati di serie TV, il suo volto resterà per sempre legato a Madame Gao, la spietata e glaciale mente criminale della Defenders Saga di Marvel.

Come si legge su «Sky TG24», fin dal suo debutto nella prima stagione di «Daredevil», il suo personaggio – alleato chiave del super-villain Wilson Fisk – ha stregato gli spettatori grazie a un mix perfetto di calma apparente, intelligenza strategica e un fascino enigmatico mai del tutto decifrato, diventando una delle cattive più amate del piccolo schermo.

Ma la sua carriera va ben oltre i fumetti. Con quasi 40 anni alle spalle tra palcoscenico, cinema e televisione, Wai Ching Ho ha dimostrato una versatilità straordinaria.

Tra le sue performance più recenti si ricordano la partecipazione alla pellicola «Le ragazze di Wall Street – Business Is Business» e il ruolo di doppiatrice nel successo Pixar «Red», dove ha dato la voce alla nonna Wu.

Nel suo ricco curriculum non sono mancate nemmeno iconiche apparizioni in serie cult della TV come «Law & Order».