È morto giovedì mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini. Il cantautore italiano che ha segnato con la sua musica più generazioni aveva 86 anni.

L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa: «Nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata».

La famiglia, «nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto».

Per permettere, a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.

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Tante le sue canzoni diventate degli inni collettivi

Nato il 14 giugno 1940 a Modena, Guccini ha vissuto maggior parte dell'infanzia sull'Appenino tosco-emiliano.

Ha fatto l'insegnante per una vita, ma anche il giovane cronista alla «Gazzetta di Modena» e il pubblicitario.

Nel mondo della musica ci è entrato con atteggiamento riluttante prima come autore, per Caterina Caselli e soprattutto per i gruppi Beat, Equipe 84 e Nomadi, che hanno portato al successo «Auschwitz», «Per fare un uomo», «Dio è morto», «Noi non ci saremo».

Dagli anni '70 si è trasferito a Bologna, è diventato uno dei personaggi più amati ed ascoltati della stagione dell'impegno, il cantautore con l'eskimo, nei suoi concerti la musica e le canzoni si mescolavano con monologhi e accenti del miglior cabaret.

Sono tante le sue canzoni che sono diventate degli inni collettivi: «La locomotiva», «Piccola città», «Il vecchio e il bambino», «Vedi cara», «Incontro», «Autogrill», «Canzone per un amica», «Cirano», «L'avvelenata».

Molti i riferimenti culturali nella sua musica e scrittura che vanno dalla poesia italiana a Borges, da Dylan e la poetica Beat alla Bibbia e Procopio di Cesarea, da Cervantes a Dumas a Barthes.

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Nel 2012 il ritiro dalla scena musicale

Nel 2012, dopo aver pubblicato «L'ultima Thule», Guccini aveva annunciato il suo ritiro dalla scena musicale attiva: niente più dischi e concerti per dedicarsi alla scrittura.

Nel 2020 è stato in cinquina al Premio Campiello i con la sua ballata ‹Tralummescuro› (Giunti).