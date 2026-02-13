A rendere pubblica la notizia è stata l'ex compagna Sofia Calesso, con la quale aveva condiviso sia un lungo percorso sentimentale sia l'esperienza televisiva che li aveva fatti conoscere al grande pubblico.

Hai fretta? blue News riassume per te È morto a soli 53 anni Alessandro Medici , ex protagonista dell'edizione 2020 di «Temptation Island».

, ex protagonista dell'edizione 2020 di «Temptation Island». A rendere pubblica la notizia è stata l'ex compagna Sofia Calesso , con la quale aveva condiviso sia un lungo percorso sentimentale sia l'esperienza televisiva.

, con la quale aveva condiviso sia un lungo percorso sentimentale sia l'esperienza televisiva. Le circostanze del decesso non sono state ancora chiarite ufficialmente.

Secondo le prime indiscrezioni, Alessandro Medici sarebbe stato colpito da un malore improvviso nella mattinata di giovedì 16 luglio. Riepilogo creato con

Il mondo di «Temptation Island» è in lutto per la scomparsa di Alessandro Medici, ex protagonista dell'edizione 2020 del reality di Canale 5. Aveva 53 anni.

A rendere pubblica la notizia è stata l'ex compagna Sofia Calesso, con la quale aveva condiviso sia un lungo percorso sentimentale sia l'esperienza televisiva che li aveva fatti conoscere al grande pubblico.

A colpire i follower è stato il messaggio pubblicato dalla stessa Sofia sui social. Nelle sue Instagram Stories ha infatti condiviso una fotografia in bianco e nero che ritrae Alessandro insieme al suo amato cane Zeus, accompagnandola con una breve dedica: «Vivrai sempre dentro di me».

Un saluto essenziale, ma carico di emozione, che ha raccolto numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, fan e volti del programma.

Le cause della morte

Le circostanze del decesso, come riporta «TGcom24», non sono state ancora chiarite ufficialmente. Secondo le prime indiscrezioni circolate nelle ore successive alla notizia, Alessandro Medici sarebbe stato colpito da un malore improvviso nella mattinata di giovedì 16 luglio.

Tra le ipotesi emerse figura quella di un possibile infarto, ma al momento la famiglia non ha rilasciato comunicazioni sulle cause della morte, mantenendo il massimo riserbo. I funerali sono stati fissati per sabato 18 luglio.

L'amore con Sofia e l'esperienza nel reality

Alessandro Medici e Sofia Calesso avevano partecipato a «Temptation Island» nel 2020, arrivando nel villaggio dopo circa dieci anni di relazione.

Il loro percorso fu caratterizzato da tensioni, gelosie e reciproche incomprensioni, ma al termine dell'esperienza decisero di lasciare il programma insieme, convinti di voler dare un'altra possibilità al loro rapporto.

Negli anni successivi avevano continuato a progettare il futuro, parlando anche di matrimonio e della possibilità di allargare la famiglia. Quel percorso, però, è stato segnato da un momento particolarmente doloroso: la perdita di una gravidanza, esperienza che Sofia aveva raccontato pubblicamente spiegando quanto avesse inciso sull'equilibrio della coppia.

Nel 2025 i due avevano infine scelto di separarsi, pur mantenendo un profondo affetto reciproco.