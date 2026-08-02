Pastore è stato trovato morto nella sua casa a City Island nel Bronx. Secondo quanto riportato dal New York Post, è morto per cause naturali.

La CNN ricorda che l'attore è nato nel Bronx e durante la guerra del Vietnam si è arruolato nella Marina. Ha frequentato la Pace University, stando a IMDb.

L'emittente statunitense riporta anche alcuni importanti film in cui ha recitato: «Quei bravi ragazzi» (1990) e «Risvegli» (1990).