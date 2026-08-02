Lutto
È morto l'attore Vincent Pastore, una delle star dei «Soprano»
Vincent Pastore in una foto del 2024. (foto d'archivio)
Keystone
Vincent Pastore, il Big Pussy Bonpensiero nella serie «I Soprano», è morto all'età di 80 anni.
Pastore è stato trovato morto nella sua casa a City Island nel Bronx. Secondo quanto riportato dal New York Post, è morto per cause naturali.
La CNN ricorda che l'attore è nato nel Bronx e durante la guerra del Vietnam si è arruolato nella Marina. Ha frequentato la Pace University, stando a IMDb.
L'emittente statunitense riporta anche alcuni importanti film in cui ha recitato: «Quei bravi ragazzi» (1990) e «Risvegli» (1990).