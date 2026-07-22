È morto a 94 anni il musicista jazz Plas Johnson. Con il suo sax aveva dato vita all'inconfondibile tema della colonna sonora vincitrice di un Grammy «La Pantera Rosa» con Peter Sellers. Lo ha riportato la stazione radio di Los Angeles KKJZ.

Lutto nella musica È morto Plas Johnson, con il suo sax aveva suonato il noto tema della Pantera Rosa

Figlio di un sassofonista professionista, Johnson si è specializzato in jump blues e R&B prima di diventare un apprezzato musicista, sia dal vivo che in studio, che ha accompagnato molti grandi artisti, tra cui Frank Sinatra, Nat «King» Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand.

Il tema musicale della Pantera Rosa, scritto da Henry Mancini, era guidato dall'assolo di sassofono di Johnson prima dell'ingresso in scena di una sezione di fiati al completo.

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Mancini scrisse il brano per Johnson, che si era guadagnato il plauso della critica grazie al suo lavoro come membro dei The Wrecking Crew. Un gruppo di musicisti professionisti turnisti che venivano chiamati per la loro eccezionale versatilità e la capacità di registrare con una pratica minima, sfornando successi in tempi brevi.

In un documentario del 2008 sui The Wrecking Crew, Johnson affermò che non era raro che il suo lavoro non venisse accreditato e non pagato: i nomi dei musicisti di sessione venivano talvolta omessi nei crediti dei dischi per non urtare la sensibilità della band.

Oppure i musicisti creavano un sound e la band per eseguirlo veniva trovata in seguito.

«Peggio che non ricevere i soldi per suonare in un disco di successo, che ha venduto un milione di copie, era non avere nemmeno il tuo nome sui titoli. E poi vanno a scovare dei ragazzini bianchi appena usciti dal liceo, li mandano in tour e li chiamano con quel nome», aveva raccontato Johnson.

Nato in Louisiana, Johnson ha anche trascorso 15 anni nella band del Merv Griffin Show, un popolare talk show televisivo.