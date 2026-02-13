È morto all'età di 78 anni Sam Neill, attore neozelandese diventato famoso in tutto il mondo grazie alle sue interpretazioni nei vari film della serie «Jurassic Park» e nella serie TV «Peaky Blinders».

È morto all'età di 78 anni, nella città australiana di Sydney, l'attore neozelandese Sam Neill.

«Con grande tristezza, la Whānau (ndr: la “famiglia” in lingua māori) di Sam Neill comunica che lunedì 13 luglio è venuto a mancare a Sydney, in Australia. Sam era circondato dalla sua famiglia e ci ha lasciati con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita», si legge nel comunicato pubblicato sul profilo Instagram dell’attore.

E ancora: «La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma siamo stati confortati dal fatto che Sam fosse rimasto libero dal cancro. La famiglia desidera esprimere la propria più profonda gratitudine al personale del St. Vincent’s Private Hospital per l’incredibile assistenza prestata. Ulteriori dettagli saranno resi noti in un secondo momento, ma per ora, a nome della famiglia, vi chiediamo di rispettare la loro privacy mentre affrontano questa perdita incommensurabile».

Il ruolo in «Jurassic Park» che lo ha reso famoso

Nel 1993 Sam Neill è diventato famoso per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nel film di Steven Spielberg «Jurassic Park». Quel ruolo lo ha reso una star a livello mondiale ed è rimasto strettamente legato al suo nome fino alla fine.

È tornato a interpretare quel ruolo anche in «Jurassic Park III» e «Jurassic World: Dominion». Il pubblico più giovane lo conoscerà probabilmente per la sua interpretazione del maggiore Campbell nella serie TV «Peaky Blinders».

Aveva vinto la battaglia contro un cancro

In aprile Neill aveva annunciato di aver vinto la sua battaglia contro il cancro del sangue, durata quasi cinque anni.

Dopo che la chemioterapia aveva smesso di sortire effetto, un’innovativa terapia con cellule CAR-T ha segnato una svolta: di recente, nel suo corpo non è stato più rilevato alcun segno di cancro.

La star di «Jurassic Park» aveva allora in programma di tornare a girare film e si era impegnato affinché il trattamento fosse reso accessibile a un maggior numero di malati.