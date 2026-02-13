Cosa succederebbe se a Roma la gente non riconoscesse più Francesco Totti? È la grande domanda alla base dello spot di lancio di «Spiderman: Brand New Day», al cinema dal 31 luglio.

Cinema E se a Roma nessuno riconoscesse più Francesco Totti? Lo spot per il lancio del nuovo Spider-Man è... geniale

In sintesi La Sony, per il prossimo al lancio del nuovo film di Spider-Man ha scelto Francesco Totti come testimonial d’eccezione.

Lo spot è ambientato in un universo parallelo in cui l’ex capitano della Roma è stato dimenticato, non riconosciuto per strada o nei bar.

Il trailer, narrato dal doppiatore Alex Polidori, si conclude con la frase: «Le gesta di un eroe non possono essere dimenticate».

In «Spider-Man: Brand New Day», Peter Parker ha subito un incantesimo di Doctor Strange e nessuno si ricorda più di lui, e così il supereroe cerca di riavvicinarsi ai propri cari.

Il film uscirà in America il 31 luglio. Riepilogo creato con

Il nuovo film della Sony che vede come protagonista l'intramontabile Peter Parker è pronto per il lancio.

Per fargli da apripista, la casa di Tokyo ha scelto una leggenda del pallone, Francesco Totti.

Lo spot è ambientato in un universo parallelo in cui l’ex numero 10 dei Giallorossi - proprio come Peter Parker - è stato dimenticato. L’ex bandiera della Roma non viene più riconosciuta né per strada né nei bar...

Il video prosegue con la voce fuori campo di Alex Polidori, noto doppiatore che presta la voce, tra gli altri, a Tom Holland, e si conclude con la frase: «Le gesta di un eroe non possono essere dimenticate».

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Lo spot accenna infatti a quella che sarà la trama di «Spider-Man: Brand New Day»: Peter Parker ha subito un incantesimo da Doctor Strange e ora nessuno si ricorda più di lui.

Il supereroe cercherà di riallacciare i rapporti con i suoi cari, anche se non senza qualche intoppo.

Polidori, tifoso della Roma, è cresciuto ammirando le imprese di Totti, come scrive il sito «Siamo la Roma».

Spider-Man 4 dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche statunitensi il 31 luglio.