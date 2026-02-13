La leggendaria conduttrice ha parlato di questo rimpianto durante la puntata di giovedì della settimana scorsa del programma «Baby, This Is Keke Palmer», ammettendo che avrebbe preferito non aver mai registrato la sigla de «The Oprah Winfrey Show».

Nel 1998, Oprah aveva pubblicato «Run On», la sua versione personale di un gospel spiritual tradizionale, sia come singolo che come nuova sigla del programma. Ma il brano era stato usato solo temporaneamente, prima di essere sostituito.

«È uno degli errori della mia carriera»

Quando la conduttrice Keke Palmer ha menzionato quella canzone durante l'intervista, Oprah Winfrey ha ammesso che le venivano ancora i brividi al solo pensiero.

«Tesoro mio, ti prego», ha detto. «Ok. È uno degli errori della mia carriera.»

Oprah Winfrey ha proseguito: «Quello che era successo era che stavo cercando di decidere: “Devo chiudere il programma o no?”. E poi ho avuto una breve conversazione con Gesù, e Gesù mi ha detto: “Devi continuare”. Allora ho detto: «Sai, c’è questa canzone. È un vecchio spiritual.»»

«Ci siamo resi conto che non sapevo cantare»

La conduttrice 72enne ha spiegato di aver persino seguito delle lezioni di canto prima di registrare il brano, ma che queste non erano riuscite a migliorare le sue capacità vocali.

«E poi ci siamo resi conto che non sapevo cantare», ha scherzato, «anche se avevo preso lezioni di canto».

Oprah Winfrey ha poi ricordato che la registrazione includeva anche un coro parrocchiale che accompagnava la voce solista, anche se ha ammesso che ciò non era bastato a salvare l'esibizione.

«È stato un errore. Lo sapete bene che è stato un errore», ha concluso.

Nonostante le rimostranze di Oprah Winfrey riguardo alla sigla, *The Oprah Winfrey Show* è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo, andato in onda per 25 stagioni prima di concludersi nel 2011.