La cantante e l'attore pizzicati all'uscita di un hotel di Los Angeles.

Shakira e Manuel Garcia-Rulfo alimentano le voci di una loro presunta relazione.

A scatenare le voci di gossip è stata la piattaforma Deuxmoi, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui si vedono la cantante e l'attore di «The Lincoln Lawyer» lasciare in coppia il Sunset Tower Hotel, a West Hollywood.

«Manuel Garcia-Rulfo e Shakira al Sunset Tower Hotel», questo il commento alla foto che ritrae la coppia sorridente e complice. I due hanno poi lasciato l'hotel a bordo della stessa auto.

Dopo Butler, Hamilton e Laviscount

Shakira è stata a lungo compagna dell'ex calciatore spagnolo Gerard Piqué.

I due, conosciutisi durante i Mondiali in Sudafrica del 2010, si sono separati dopo 11 anni. Dalla relazione con Piqué sono nati due figli, Milan, 13, e Sasha, 11. La coppia si è separata nel 2022 a causa della presunta infedeltà di Piqué.

Shakira ha avuto dei flirt passeggeri negli ultimi anni con la star dell'NBA Jimmy Butler, con il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e con l'attore di «Emily in Paris» Lucien Laviscount.

Garcia-Rulfo ha recentemente frequentato Audrey McGraw, la figlia minore dei musicisti Faith Hill e Tim McGraw.

I due si sono lasciati pochi mesi fa. L'attore è noto al grande pubblico per la parte di Mickey Haller in «The Lincoln Lawyer», con Neve Campbell e Angus Sampson.