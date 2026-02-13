Francesca Michielin ha raccontato sui social il suo matrimonio decisamente fuori dagli schemi.

Hamburger e patatine

Hamburger e patatine Ecco com'è stato il matrimonio fuori dagli schemi di Francesca Michielin

In sintesi La cantante Francesca Michielin si è sposata il 26 giugno, lontano dai riflettori e anche dalle tradizioni.

Lo ha raccontanto lei stessa attraverso i social.

Dalla colonna sonora del disegno animato «Naruto» all'entrata in chiesa, agli hamburger e patatine a cena, fino al non-viaggio di nozze.

Mentre molti sognano il matrimonio perfetto, curato nei minimi dettagli e all’insegna della tradizione, Francesca Michielin ha deciso di fare l’opposto.

A pochi giorni dalle nozze celebrate il 26 giugno a Bassano del Grappa con il compagno Davide Spigarolo, la cantante 28enne ha condiviso sui social un racconto sincero e meno convenzionale di quella giornata speciale.

Non sono stati i vestiti eleganti o le foto patinate a rendere memorabile il matrimonio, ma le scelte consapevoli e anticonvenzionali che hanno riflesso la vera personalità di Francesca.

Una narrazione, ripresa anche da Novella 2000 che sembra voler rompere gli schemi e confermare quanto, spesso, l’autenticità possa essere il vero valore aggiunto.

Una cerimonia fuori dagli schemi

Il primo segnale di questa volontà di rottura è arrivato già sull’altare. I due sposi hanno deciso di entrare insieme, mano nella mano, rinunciando alla tradizione di ingressi separati.

La colonna sonora? Non un classico brano romantico né l’organo che accompagna spesso le nozze, ma la colonna sonora di Naruto, «Girei», scelta come dichiarazione d’amore per ciò che li unisce anche oltre il giorno delle nozze.

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La scaramanzia è stata messa da parte

Niente segreti sull’abito, niente divieti di vedersi prima della cerimonia. Francesca ha accompagnato il futuro marito nella scelta del vestito, con capelli sciolti e unghie color pistacchio, a tono con la cravatta dello sposo.

Per il rito, ha anche scritto un Gloria originale, aggiungendo un tocco personale e creativo.

Ricevimento informale e senza regole

Il ricevimento ha seguito la stessa filosofia di autenticità: niente dress code obbligatorio, invitati liberi di scegliere cosa indossare.

Niente tavoli assegnati e un pranzo che si è trasformato in un aperitivo tra amici, tra musica, karaoke e, a sorpresa, hamburger con patatine serviti a mezzanotte.

Le fedi sono state consegnate dai nonni, gli inviti scritti a mano, e invece della tradizionale torta, ogni ospite ha trovato una cheesecake da personalizzare.

Come bomboniera, libri di poesie e segnalibri in ceramica, simboli di semplicità e condivisione.

Il Ponte Vecchio stasera è diverso, è così bello, sembra un velo da sposa (leggermente brilla).

Grazie a tutti per gli auguri 🤍 pic.twitter.com/JeKwvhSEZb — Francesca Michielin (@francescacheeks) June 28, 2026

Addio al nubilato? Viaggio di nozze?

Niente addio al nubilato né viaggio di nozze. La cantante ha scelto di rinunciare all’addio al nubilato e di posticipare il viaggio di nozze, preferendo condividere una pizza tra amici la sera prima e una colazione tutti insieme il giorno successivo.

Solo persone vere, in un contesto autentico, senza grandi aspettative o pressioni sociali.

Un racconto che commuove il web.

Il post social di Francesca ha avuto un impatto inaspettato: migliaia di commenti di chi ha riconosciuto in quelle scelte il coraggio di essere autentici.

Un matrimonio senza maschere, senza cercare approvazione, che ha invece conquistato il rispetto e l’ammirazione di molti, mostrando che l’amore può essere semplice e genuino.