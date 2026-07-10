Un fan sul palco, milioni di persone davanti agli schermi: il momento clou di un concerto di Zara Larsson non è più solo la canzone in sé. Una semplice idea per un concerto si è trasformata in un fenomeno mondiale sui social media e oggi entusiasma i fan in ogni tour.

Hai fretta? blue News riassume per te La coreografia della cantante Zara Larsson sulla sua canzone «Lush Life» è il momento clou di ogni suo concerto.

Una studentessa sedicenne di Amsterdam ha contribuito a far sfondare questa tendenza a livello mondiale. Il successo virale ha riportato la canzone, composta dieci anni fa, in cima alle classifiche.

Attorno alla coreografia è nata una vasta comunità con tutorial e classifiche create dai fan.

Segui il loro concerto al Montreux Jazz Festival di quest'anno in diretta sulla TV in chiaro su blue Zoom. Riepilogo creato con

Chi ha visto la 28enne Zara Larsson dal vivo la scorsa settimana all’OpenAir di San Gallo se ne sarà sicuramente accorto subito: il momento clou del suo concerto non è più solo il suo più grande successo, «Lush Life».

Poco prima del ritornello, la cantante pop svedese interrompe lo spettacolo.

Migliaia di fan alzano in alto cartelli disegnati a mano o cercano di attirare l’attenzione di Zara con i loro gesti, nella speranza di poter eseguire insieme a lei sul palco la danza virale di «Lush Life».

Per il fan prescelto, un sogno diventa realtà. Per molti spettatori, proprio questo momento è ormai il culmine dello spettacolo. E anche Zara Larsson non vede l’ora che arrivi ogni sera:

«Questa è la mia parte preferita dello spettacolo, ma allo stesso tempo anche la più difficile»

Dopotutto, ogni notte deve scegliere una sola persona.

Una sedicenne scatena il clamore

Oggi quel momento è parte integrante dello spettacolo. Tutto è iniziato con una studentessa sedicenne di Amsterdam e un video che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo.

Il fenomeno ha raggiunto il successo alla fine del 2025 ad Amsterdam. Zara Larsson aveva già invitato di tanto in tanto alcuni fan sul palco durante i concerti per ballare la «Lush Life».

Ma è stata proprio l’esibizione della sedicenne Julia Sophie Coer a rendere famosa in tutto il mondo questa idea nata durante i concerti.

Quello che all’inizio sembrava un normale momento dello spettacolo si è trasformato, nel giro di poche ore, nella svolta che ha dato il via alla tendenza «Lush Life».

Julia ha eseguito la coreografia con naturalezza e una gioia contagiosa, come se facesse parte della troupe di ballerini di Zara Larsson.

Il video si è diffuso rapidamente sui social media.

Quella performance ha reso Julia famosa da un giorno all’altro. Media internazionali come ABC, BBC e People hanno parlato della studentessa, che in seguito è stata persino ospite del programma mattutino statunitense «Good Morning America».

In quell’occasione, Zara Larsson le ha inviato un videomessaggio personale:

«Con la tua esibizione hai dato il via a qualcosa. L'energia che il pubblico trasmette ora sul palco ad ogni concerto trae ispirazione proprio da te»

Per Julia, quel momento è stato inizialmente del tutto surreale.

«Mi sono fatta prendere un po' dal panico. Pensavo solo: “Oh mio Dio, sta succedendo davvero”», ha raccontato in seguito.

Oggi afferma che quel video significa tutto per lei e che occuperà per sempre un posto speciale nella sua vita.

I fan rendono «Lush Life» un successo sul web

Quello che era iniziato con Julia si è trasformato, nel giro di pochi mesi, in un elemento fisso di ogni spettacolo di Zara Larsson.

Su TikTok sono stati pubblicati tutorial, video di reazioni e classifiche delle migliori esibizioni sul palco. Dopo ogni concerto, i fan discutono su chi abbia eseguito al meglio la coreografia.

#LushLife #FanDance #PopDanceHits #TikTokDance ♬ original sound - 1980s89 @1980s890 💃🎶 Top 7 Fans Dancing “Lush Life” with Zara Larsson 🎶💃 Celebrate the infectious energy of Zara Larsson and her hit Lush Life through the eyes of her fans! These top 7 dance moments showcase amazing choreography, joyful moves, and the global love for this pop anthem. Perfect for TikTok inspiration and dance challenges! ✨🎧 Which fan dance made you want to join in? 👀💃 #ZaraLarsson

Una delle ragioni del successo potrebbe essere proprio la coreografia stessa.

È accattivante, divertente e relativamente facile da imitare.

Una danza riporta in auge un successo mondiale

Anche «Lush Life» sta vivendo una seconda giovinezza a più di dieci anni dalla sua uscita.

Grazie alla tendenza virale di ballo, la canzone ha nuovamente conquistato le classifiche, raggiungendo il primo posto, tra l’altro, in Germania, Austria, Norvegia e Repubblica Ceca.

In Svizzera, questo successo mondiale è risalito fino al terzo posto della classifica ufficiale.

Che questa tendenza abbia ormai assunto una vita propria lo dimostra un altro fenomeno virale su TikTok.

I fan hanno scoperto che la coreografia di «Lush Life» si adatta sorprendentemente bene al classico nu metal «Freak On a Leash» dei Korn, risalente al 1998.

In pochissimo tempo sono stati realizzati innumerevoli video in cui gli stessi passi di danza vengono eseguiti su una canzone completamente diversa.

Per Zara Larsson questa è probabilmente la più bella conferma: a dieci anni dalla sua uscita, «Lush Life» non solo entusiasma i fan di allora, ma, grazie a un’unica idea per un concerto, raggiunge anche una generazione completamente nuova.

Vivi l'esperienza di vedere Zara Larsson dal vivo a Montreux

Chi desidera vivere in prima persona il momento virale di «Lush Life» avrà presto un’altra occasione.

Zara Larsson si esibirà il 12 luglio al Montreux Jazz Festival e potrai seguire il concerto su blue Zoom.