Chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di «Ballando con le stelle»? La produzione continua a lavorare dietro le quinte e, al momento, i nomi più quotati sono quelli di Simona Ventura e Barbara d'Urso.

Barbara d'Urso è fra le candidate più accreditate.

Per Barbara d'Urso sarebbe un cambio di prospettiva sorprendente. Dopo aver partecipato all'edizione 2025 come concorrente insieme a Pasquale La Rocca, potrebbe ritrovarsi dall'altra parte del tavolo.

Alla vigilia del programma aveva chiarito: «La giuria farà il suo lavoro e io ballerò».

Un anno dopo potrebbe essere proprio lei a giudicare.

Simona Ventura, invece, può già vantare un precedente con Milly Carlucci.

Nel 2024 aveva presieduto la giuria di «L'AcchiappaTalenti» accanto a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, definendo quell'incarico «un ruolo del tutto nuovo».

Sul talento aveva poi aggiunto: «È quello che dura nel tempo».

Nessun altro cambio in vista

Per il resto, la giuria dovrebbe rimanere invariata.

Ivan Zazzaroni viene dato per confermato insieme agli altri volti storici del programma.

Milly Carlucci, però, non ha ancora preso una decisione definitiva. «La giuria è il motore del programma», ha ricordato la conduttrice.

Il verdetto arriverà a settembre, mentre la nuova edizione prepara anche il trasferimento negli studi Rai di Saxa Rubra.