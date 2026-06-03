Marracash e Elodie in un'immagine d'archivio risalente al 2020.
IMAGO/ABACAPRESS
Nel docu-film «King Marracash», il rapper riapre il capitolo più intimo della sua vita privata. Una storia nata e terminata sul set di un videoclip.
Marracash torna a parlare di Elodie nel docu-film «King Marracash», diretto da Pippo Mezzapesa e prodotto da Groenlandia. Non lo fa con frasi a effetto, ma con il tono di chi sa di raccontare una ferita importante.
Il rapper, come raccontato da «Vanity Fair», ripercorre così una relazione che ha segnato una fase cruciale della sua vita. Personale e artistica.
Tutto comincia sul set di «Margarita», il video che li vede insieme e che diventa molto più di una collaborazione musicale.
Marracash racconta di aver iniziato a corteggiarla proprio durante le riprese, tra battute, imbarazzo e quel modo un po’ goffo di farsi notare.
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Da lì nasce una storia intensa. Elodie entra nella sua vita mentre la carriera del rapper corre veloce, tra palchi importanti, tour e nuove canzoni. Ma non è solo compagna. Diventa anche presenza creativa, figura centrale nel periodo in cui prende forma «Noi, Loro, Gli Altri», l’album uscito nel 2021.
Ed è proprio durante quel lavoro che qualcosa inizia a incrinarsi.
Marracash lo aveva già raccontato nel libro «Qualcosa in cui credere», scritto con il giornalista Claudio Cabona. Mentre il disco prendeva forma, il rapper attraversava una crisi profonda.
Non metteva in discussione soltanto le canzoni. Metteva in discussione tutto. Anche il rapporto con Elodie.
I due provano a resistere. Si incontrano, parlano, cercano di capire se sia ancora possibile restare insieme. Nessuno dei due vuole davvero chiudere.
Ma la sensazione è sempre più chiara: la relazione non funziona più.
Il momento decisivo arriva nel giorno dello scatto della copertina dell’album. È lì che la coppia sceglie di lasciarsi.
Marracash riconosce a Elodie di aver tentato fino all’ultimo, di essersi impegnata in quella fase sospesa prima della rottura.
Nel documentario, il rapper aggiunge un dettaglio. Dopo la fine della relazione, ha deciso di modificare lo script del videoclip di «Crazy Love», una delle tracce dell'album «Noi, Loro, Gli Altri». Il finale cambia e diventa una scena durissima: i due si uccidono a vicenda.
Una metafora netta, quasi brutale, della fine del loro amore.
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Una storia nata sul set. E sul set arrivata al suo ultimo atto.