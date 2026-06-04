Il 28 agosto arriva «Timeless», album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. Lo ha annunciato The Prince Estate, l'ente ufficiale che gestisce l'eredità artistica, culturale e materiale del musicista.

Si tratta del primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, anno in cui è deceduto, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica.

L'album ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi quattro decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance.

La raccolta – viene affermato – mette in luce la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo.

Un nuovo singolo già uscito

L'annuncio arriva insieme alla pubblicazione del nuovo singolo «Stone», una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even.

I fan potranno assaporare «Timeless» già durante il Prince Celebration 2026, in programma dal 3 al 7 giugno tra Paisley Park – l'iconica tenuta, studio di registrazione e museo dell'artista – e il centro di Minneapolis e arrivato al decimo anniversario.

Ci saranno sessioni d'ascolto esclusive, presentazioni d'archivio e conversazioni con collaboratori di Prince, per offrire uno sguardo sulle nuove registrazioni dell'archivio appena svelate e sulle storie che le accompagnano.

Minneapolis in festa

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha ufficialmente proclamato il periodo dal 1° al 7 giugno «Prince Celebration Week» a Minneapolis, riconoscendo l'incommensurabile impatto di Prince sulla cultura, sull'identità e sull'eredità globale della città.

Il 6 giugno la skyline di Minneapolis sarà illuminata di viola, dando vita a un tributo diffuso che celebra l'artista che ha contribuito a portare la città del Minnesota sulla scena mondiale.

All'inizio di quest'anno, The Prince Estate aveva anticipato «Timeless» con l'uscita di «With This Tear», il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince.

Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza dell'unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione.