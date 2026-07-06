Hai fretta? blue News riassume per te La principessa ereditaria Mette-Marit appare in pubblico per la prima volta dopo il trapianto di polmoni.

Le foto condivise sui social media sono state scattate nella tenuta di Skaugum durante il suo periodo di convalescenza.

Insieme al marito, il principe ereditario Haakon, ha seguito gli ottavi di finale dei Mondiali tra Norvegia e Brasile.

Anche il resto della famiglia reale norvegese ha seguito con trepidazione la storica vittoria per 2 a 1.

Tre settimane dopo il trapianto di polmoni, la principessa ereditaria Mette-Marit è apparsa di nuovo in pubblico per la prima volta.

La famiglia reale norvegese ha pubblicato su Instagram diverse foto in cui si vede la donna durante la convalescenza nella tenuta di Skaugum.

Nelle foto Mette-Marit è seduta su un divano, stretta al marito, il principe ereditario Haakon.

Entrambi indossano sciarpe della Norvegia, maglie della nazionale e sventolano bandiere mentre hanno seguito gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio tra Norvegia e Brasile. La principessa sorride alla telecamera e sembra di ottimo umore.

Non solo la coppia di eredi al trono ha guardato con trepidazione l’incontro. Anche la figlia Ingrid Alexandra e il figlio Sverre Magnus hanno assistito alla partita dal vivo allo stadio negli Stati Uniti.

Come si vede in un post su Instagram, il re Harald V e la regina consorte Sonja hanno guardato il match dalla loro residenza estiva di Mågerø.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Brasile, la Casa Reale ha scritto: «Ieri è stata una serata storica». Ha inoltre fatto i complimenti ai calciatori, allo staff tecnico e a «tutta la Norvegia» per la «fantastica prestazione».

Il recupero procede in modo positivo

La pubblicazione delle foto dovrebbe rassicurare molti norvegesi. Da quando, all’inizio di luglio, era stato reso noto all'improvviso del trapianto di polmoni, Mette-Marit si è ritirata dalla vita pubblica.

La principessa soffre da anni di fibrosi polmonare cronica. La malattia era stata resa pubblica nel 2018 e negli ultimi anni aveva causato ripetute cancellazioni e limitazioni dei suoi impegni ufficiali.

Dopo il trapianto, la Casa Reale ha dichiarato che l'intervento è andato a buon fine e che il recupero procede in modo positivo.