Non si tratterebbe di una scelta legata alla moda o all'estetica, bensì di un modo per proteggere le unghie dall'umidità prolungata all'interno delle calzature, limitando il rischio di funghi, batteri e piccoli traumi dovuti agli allenamenti continui.

Curiosità Ecco perché Cristiano Ronaldo porta spesso lo smalto nero sulle unghie dei piedi

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo usa colorarsi le unghie dei piedi con uno smalto nero.

usa colorarsi le unghie dei piedi con uno smalto nero. Non si tratterebbe di una scelta legata alla moda o all'estetica.

L'applicazione dello smalto o di rivestimenti protettivi sulle unghie è piuttosto comune tra alcuni atleti, in particolare tra chi pratica discipline ad alta intensità o sport di contatto.

L'obiettivo sarebbe quello di proteggere le unghie dall'umidità prolungata all'interno delle calzature, limitando il rischio di funghi, batteri e piccoli traumi dovuti agli allenamenti continui. Riepilogo creato con

Durante i Mondiali di calcio con il suo Portogallo lo abbiamo visto esclusivamente con le scarpette ai piedi, ma appena Cristiano Ronaldo se le toglie si nota un particolare curioso.

E a dimostrazione ci sono le varie foto che pubblica lui stesso sui social: le unghie dei piedi del fuoriclasse sono infatti sempre ricoperte da uno smalto nero.

Un particolare che da tempo accompagna il campione, ma che continua a far discutere ogni volta che torna sotto gli occhi dei fan.

A differenza di quanto qualcuno potrebbe pensare, non si tratterebbe di una scelta legata alla moda o all'estetica. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui «Fanpage», la pratica sarebbe collegata soprattutto alla cura del corpo e alla prevenzione di piccoli problemi tipici dell'attività sportiva.

Una pratica diffusa tra gli sportivi

L'applicazione dello smalto o di rivestimenti protettivi sulle unghie è piuttosto comune tra alcuni atleti, in particolare tra chi pratica discipline ad alta intensità o sport di contatto.

L'obiettivo sarebbe quello di proteggere le unghie dall'umidità prolungata all'interno delle calzature, limitando il rischio di funghi, batteri e piccoli traumi dovuti agli allenamenti continui.

Secondo diverse ricostruzioni, la stessa abitudine sarebbe stata adottata in passato anche da alcuni protagonisti degli sport da combattimento, tra cui l'ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson, proprio per preservare la salute delle unghie durante l'attività agonistica.

Un dettaglio già visto negli anni passati

Un'abitudine che sembra dunque ormai far parte della routine del cinque volte Pallone d'Oro, da sempre molto attento alla preparazione atletica e alla cura del proprio fisico.

Tra allenamenti, alimentazione controllata e recupero muscolare, ogni aspetto della quotidianità del campione portoghese viene gestito con grande attenzione.

Anche una semplice pedicure, almeno nel suo caso, sembrerebbe rispondere a esigenze pratiche più che a motivi estetici.