La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata sottoposta a un trapianto polmonare da donatore dopo soli 12 giorni. Questo caso non è indice di un trattamento di favore: ecco come è la situazione in Norvegia.

La donazione funziona così Ecco perché la principessa Mette-Marit ha aspettato solo 12 giorni per dei nuovi polmoni

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa ereditaria Mette-Marit ha ricevuto dei nuovi polmoni solo 12 giorni dopo essere stata inserita nella lista d’attesa.

Questo è stato possibile grazie alla lista d’attesa attualmente molto breve in Norvegia e alla disponibilità di un organo compatibile.

Il tempo di attesa per un trapianto polmonare non dipende dall’ordine nella lista.

Fattori quali il gruppo sanguigno, l’altezza, il decorso della malattia e la disponibilità dell’organo sono determinanti per l’assegnazione.

Come è la situazione in Svizzera? È comparabile a quella norvegese? In cosa i due sistemi sono diversi? Le liste d'attesa sono più lunghe?

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit (52 anni) è stata sottoposta a un trapianto polmonare. E ha dovuto attendere un tempo sorprendentemente breve.

Il 5 giugno, il Palazzo Reale di Oslo ha comunicato che la moglie del principe ereditario Haakon era stata inserita nella lista d’attesa. Solo 12 giorni dopo, mercoledì 17 giugno, è stato reso noto che aveva ricevuto dei polmoni nuovi.

Com’è possibile?

Mette-Marit soffre di una rara forma di fibrosi polmonare, che aveva reso pubblica nel 2018. La malattia è considerata incurabile. Nella vita quotidiana utilizzava un dispositivo per l’ossigenoterapia.

In Norvegia vengono inseriti nella lista d’attesa solo coloro che, senza un nuovo polmone, avrebbero ancora circa un anno di vita.

Una breve lista d'attesa

Oggi in Norvegia i tempi di attesa per un trapianto polmonare sono notevolmente più brevi rispetto a qualche anno fa.

«In passato il tempo di attesa mediano era di cinque o sei mesi, oggi è decisamente più breve», afferma Are Martin Holm, pneumologo presso l’Ospedale universitario di Oslo e medico curante della principessa, in un comunicato della fondazione norvegese per la donazione di organi.

Uno dei motivi è la breve lista d’attesa: alla fine del 2025 in Norvegia c’erano solo quattro persone in lista per un trapianto polmonare – dieci anni fa erano circa dieci volte di più, alla fine del 2023 erano ancora 15.

Il 5 giugno, a Oslo, i medici hanno comunicato che la principessa ereditaria Mette-Marit è stata inserita nella lista d’attesa per un trapianto polmonare Keystone

Quando Mette-Marit è stata inserita nella lista all’inizio di giugno 2026, secondo il quotidiano norvegese «VG», c’erano otto pazienti in attesa. «Questo dato è molto basso», afferma Holm.

Il forte calo è probabilmente dovuto soprattutto a un singolo gruppo di malattie: grazie a un nuovo farmaco, nel 2025 nessuno affetto da fibrosi cistica aveva bisogno di un nuovo polmone.

Holm ritiene però che questa lista d’attesa estremamente breve sia un’eccezione temporanea e che il numero di pazienti tornerà presto ad aumentare.

Tanti i fattori determinanti

I 12 giorni di Mette-Marit sono comunque eccezionalmente brevi anche rispetto alla lista d’attesa corta, e ciò ha a che fare anche con la fortuna. Gli organi dei donatori non vengono assegnati in ordine cronologico.

«Il tempo di attesa dipende da fattori quali il gruppo sanguigno, l’altezza, le patologie pregresse, la gravità della malattia e la disponibilità di polmoni compatibili da donatore. Quando tutti questi fattori coincidono, le cose possono procedere rapidamente», ha spiegato una specialista a «VG».

È molto difficile effettuare un confronto diretto tra i pazienti.

Anche in Svizzera il tempo di attesa dipende da tali fattori. Nel nostro Paese, secondo i dati di Swisstransplant, nel 2025 120 persone erano in attesa di polmoni.

Quanto si deve aspettare in Svizzera?

Questo dato non è direttamente comparabile con quello delle quattro persone in Norvegia: in Svizzera comprende tutti coloro che nel corso dell’anno sono stati in lista d’attesa per almeno un giorno, mentre il dato norvegese riflette la situazione a fine anno, ovvero solo il numero di persone che in quel momento erano in attesa.

Il tempo di attesa mediano per il trapianto di un polmone nella Confederazione è di 0,61 anni, ovvero circa 7,3 mesi. Anche questo dato non è direttamente comparabile con quello della Norvegia, visto che i dati vengono raccolti in modo diverso.

«Il tempo di attesa individuale può tuttavia essere notevolmente più breve o più lungo», scrive Swisstransplant. «Dipende dalla disponibilità degli organi, dall’urgenza medica, dal gruppo sanguigno e, a seconda dell’organo, da ulteriori fattori quali l’età o il peso».

La Norvegia ha già adottato il sistema del consenso presunto

Se si utilizza il consueto parametro di confronto dei donatori deceduti per milione di abitanti, nel 2024 la Norvegia ha raggiunto circa 21, la Svizzera anche 21, mentre la Germania solo 11.

In Norvegia vige il sistema del «silenzio positivo» – a differenza di quanto avviene finora in Svizzera, che probabilmente passerà a questo sistema solo nel 2027: chi non vuole donare deve opporsi attivamente quando è in vita.

Inoltre, nel Paese scandinavo – così come in Svizzera – è consentita la donazione di organi in caso di arresto cardiocircolatorio. In questo caso, una persona per la quale vengono interrotte le cure di sostegno vitale può donare i propri organi.

In Svizzera, secondo Swisstransplant, nel 2025 tali donazioni rappresentavano quasi la metà di tutte le donazioni da persone decedute.

Ecco l'effetto che ha avuto la malattia di Mette-Marit

La malattia di Mette-Marit ha avuto anche un effetto diretto: sebbene in Norvegia siano comunque considerati donatori tutti coloro che non si oppongono attivamente, chi registra il proprio consenso nel registro facilita la decisione dei familiari, che alla fine vengono coinvolti a loro volta.

Da quando il Palazzo ha reso nota l’iscrizione della principessa nella lista d’attesa, secondo la Fondazione norvegese per la donazione di organi circa 12'000 persone hanno manifestato la propria volontà di donare – 180 volte il valore registrato nel mese precedente.