Hai fretta? blue News riassume per te La canzone preferita di Madonna è «Bella Ciao».

«Questa è la mia canzone preferita. È l’inno dei partigiani italiani durante la Seconda guerra mondiale. Combattevano contro la dittatura e il fascismo. Questa canzone si è poi diffusa in tutta Europa, diventando un vero e proprio inno».

La 67enne ammira molto il cinema italiano, da Visconti a Pasolini, passando per Fellini e Rossellini.

L'icona della musica pop ha avuto anche una musa ispiratrice italiana: Raffaela Carrà.

«Amavo il modo in cui ballava e si vestiva, spingendosi sempre più avanti, proprio come piace a me».

Il rapporto tra Madonna e l’Italia è sempre stato molto intenso e sincero. Nel corso della sua carriera, la popstar americana ha spesso espresso il suo profondo affetto per il Bel Paese, celebrandone la cultura, il cinema, la musica e le icone che l’hanno resa famosa.

Giova ricordare le origini italiane della 67enne, il cui nonno paterno, si trasferì negli Stati Uniti dall'Abruzzo.

Questo legame si è manifestato attraverso gesti concreti nel tempo: dai compleanni trascorsi in Italia alle visite nelle città d’arte, fino ai numerosi riferimenti alla tradizione italiana nelle sue interviste.

«Bella Ciao»

Recentemente, durante un tour nella sua casa di Londra realizzato per «Vogue», Madonna ha mostrato alcuni oggetti a lei molto cari. Tra questi, si distingue un carillon che riproduce le note di «Bella Ciao», il celebre canto partigiano simbolo della Resistenza italiana.

Come riportato anche da «Novella 2000», la regina del pop ha spiegato il motivo di questa scelta: «Questa è la mia canzone preferita. È l’inno dei partigiani italiani durante la Seconda guerra mondiale. Combattevano contro la dittatura e il fascismo. Questa canzone si è poi diffusa in tutta Europa, diventando un vero e proprio inno».

Le sue parole sottolineano ancora una volta quanto conosca e apprezzi la storia e il valore culturale di uno dei canti italiani più noti e amati nel mondo.

L'ammirazione per Luchino Visconti e il cinema italiano

Nella camera da letto conserva un altro oggetto di grande valore legato all’Italia: una prima edizione della sceneggiatura di «Rocco e i suoi fratelli», capolavoro di Luchino Visconti.

Madonna ha raccontato di custodire con affetto quell’esemplare, anche se non riesce a leggerlo completamente, essendo scritto in italiano: «È un libro di Visconti, un regista che adoro. Ho chiamato mio figlio Rocco proprio ispirandomi a questo film».

La sua passione per il cinema italiano non si ferma a Visconti: spesso ha citato altri grandi registi come Federico Fellini, Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini, considerandoli maestri insuperabili del cinema mondiale.

L'amore per Raffaella Carrà

Non manca poi l’amore per la musica italiana: in una recente intervista, la signora Ciccone ha espresso la sua ammirazione per Raffaella Carrà, sottolineando quanto la showgirl abbia influenzato il suo immaginario artistico.

«Amavo il modo in cui ballava e si vestiva, spingendosi sempre più avanti, proprio come piace a me».

Le due icone si sono incontrate nel dicembre del 2000, quando la pop star americana era in Italia per promuovere l’album Music e decise di partecipare a «Carramba Che Fortuna».

Insomma, passano gli anni, ma il rapporto speciale tra Madonna e l’Italia si rafforza ancora di più, dimostrando quanto la cultura italiana rappresenti una parte fondamentale della vita artistica e personale della nativa di Bay City, nel Michigan.