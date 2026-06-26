Re Carlo III, il primo sovrano britannico a rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi, ha pagato più di 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) in tasse personali da quando è salito al trono nel settembre 2022. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

Royal Family Ecco quanto hanno pagato re Carlo e il principe William di tasse dal 2022 a oggi

«L'ammontare delle tasse dovute da Sua Maestà dall'ascesa al trono è superiore a 30 milioni di sterline», ha affermato il palazzo, aggiungendo che la storica rivelazione fa parte di un impegno per la trasparenza, dato che le sue finanze sono sottoposte a un crescente controllo pubblico.

Anche il principe William ha rivelato per la prima volta le sue informazioni fiscali personali: ha pagato più di 20 milioni di sterline in tasse da quando ha ereditato il titolo di Principe di Galles, dopo che suo padre è diventato re.

Sabato, Buckingham Palace aveva preannunciato l'intenzione di rendere pubbliche oggi queste cifre su «espressa richiesta del Re», per proseguire nel processo di «modernizzazione» della funzione reale.

Secondo la dichiarazione di giovedì, «l'ammontare delle tasse dovute da Sua Maestà dalla sua ascesa al trono supera i 30 milioni di sterline», di cui 11,7 milioni per l'anno fiscale 2023-2024 (che inizia ad aprile nel Regno Unito) e 12,9 milioni per il 2024-2025.

I beni soggetti a tasse

Tra i beni soggetti a queste tasse figura il vasto Ducato di Lancaster, la tenuta del Re e la sua principale fonte di reddito privato.

Carlo III ha ricevuto 26,8 milioni di sterline (oltre 31 milioni di euro) da questo ducato nell'anno fiscale 2024-2025. Il ducato genera entrate attraverso l'affitto di terreni agricoli e la gestione di proprietà commerciali e residenziali, tra le altre cose.

Oltre a queste entrate, il monarca riceve un'indennità annuale, il Sovereign Grant, per consentirgli di svolgere i suoi doveri ufficiali. Questo sussidio esentasse ammontava a 132,1 milioni di sterline nel 2025-2026.

Raggiungerà i 137,9 milioni di sterline nel 2026-2027, in particolare per finanziare il completamento di un'importante ristrutturazione di Buckingham Palace a Londra.

Nel frattempo, i profitti del Crown Estate – l'ente che gestisce le proprietà della Royal Family – sono diminuiti durante l'anno fiscale 2025-2026, conclusosi a fine marzo, passando da 1,4 miliardi di sterline a 1,2 miliardi di sterline.

Questa diminuzione è dovuta principalmente a una riduzione delle royalties provenienti dai parchi eolici offshore.

Finanze reali sotto la lente

Quanto al primogenito del sovrano, il 44enne beneficia di un accordo simile a quello del Ducato di Lancaster con il suo Ducato di Cornovaglia. Ha pagato 8,34 milioni di sterline per l'anno fiscale 2023-2024 e 7,76 milioni di sterline per il 2024-2025, secondo i dati diffusi giovedì.

Questa è la prima volta che vengono rese pubbliche le tasse pagate dall'erede al trono. Carlo era solito rendere pubblico questo importo quando era Principe di Galles.

Le finanze reali sono finite sotto la lente d'ingrandimento a seguito dei ripetuti scandali che hanno coinvolto l'ex principe Andrea, fratello minore del re. I monarchi britannici non sono legalmente obbligati a pagare tasse sul loro reddito privato, ma lo fanno dal 1993.

Questa pratica fu introdotta durante il regno di Elisabetta II a seguito delle pressioni dell'opinione pubblica dopo i costosi lavori di ristrutturazione del Castello di Windsor. La regina, tuttavia, non aveva mai reso pubblico l'ammontare delle sue tasse.