Nella campagna pubblicitaria di Santa Longevity le rughe saranno protagoniste. A settembre il progetto debutterà con un collagene da bere, sviluppato da Elena Santarelli insieme a un'azienda farmaceutica.

Intervistata da «Vanity Fair», Elena la linea è netta: «Le rughe si devono vedere». Una pelle completamente levigata sarebbe incoerente con il messaggio scelto per il marchio: «Mostrare un viso ultra piallato a 45 anni è ridicolo».

La scelta non coincide con un rifiuto della medicina estetica. Dal 2016, la Santarelli ricorre alla biorivitalizzazione e, senza regolarità, a piccole iniezioni sopra le labbra e al baby Botox. L'ultimo trattamento risale alla fine di agosto 2025.

Il limite resta l'eccesso: «Non mi piace l'esagerazione».

Pubblicizza solo ciò che prova

Santa Longevity alterna su Instagram video e schede dedicate a nutrizione, fitness, bellezza e salute.

La showgirl condivide soltanto pratiche e prodotti provati personalmente, e sui temi più complessi intervengono professionisti. Niente tisane dimagranti o promesse facili: «Non sono un'esperta».

Il progetto è nato dopo che Elena aveva scartato l'idea di creare un altro marchio di skincare o moda.

Il nome è arrivato nello studio del medico Michele Bonaccorso, che l'aveva accolta chiamandola «Santa Longeva». Anche Bernardo Corradi l'ha incoraggiata a sviluppare l'idea.

A settembre il collagene da bere segnerà il debutto commerciale di Santa Longevity, finora sviluppato come progetto editoriale sui social.