Carlo Conti cambia il volto della giuria di «Tale e Quale Show». Elettra Lamborghini e Alessandro Siani entrano nel programma accanto a Cristiano Malgioglio, unico giudice fisso confermato rispetto alla passata stagione.

TV Elettra Lamborghini e Siani nella giuria di «Tale e Quale Show»

L'ufficialità è arrivata da «TV Sorrisi e Canzoni», che ha svelato il nuovo trio chiamato a valutare le esibizioni dei concorrenti nella prossima edizione del varietà di Rai 1.

La notizia chiude settimane di indiscrezioni sulla composizione del panel e segna uno dei cambiamenti più evidenti del programma.

La nuova giuria riunisce tre profili molto diversi: il sarcasmo televisivo di Malgioglio, l'energia pop di Elettra Lamborghini e la comicità di Alessandro Siani.

Non si tratta quindi soltanto di due ingressi, ma di un cambio di equilibrio per uno show che costruisce gran parte del suo ritmo proprio sul rapporto tra imitazioni, commenti e reazioni del banco.

Per Siani non è un debutto assoluto nell'universo del format. Il comico era già stato giudice ospite nella finale di «Tali e Quali», esperienza che ora si trasforma in un ruolo stabile nella nuova edizione di «Tale e Quale Show».

L'arrivo di Elettra Lamborghini, invece, era già finito al centro delle anticipazioni nelle scorse settimane. Ora la conferma ufficiale la porta dentro uno dei programmi più riconoscibili dell'autunno di Rai 1.

Definita la giuria, l'attenzione si sposta sul cast dei concorrenti, l'ultimo tassello che Carlo Conti deve ancora ufficializzare prima del ritorno del programma in prima serata.