Elettra Lamborghini affiancherà Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani nella giuria di «Tale e Quale Show», al via il 23 settembre su Rai 1. La proposta di Carlo Conti modifica anche i suoi programmi personali: «Come fai a dire di no a Carlo?».

La cantante debutterà nel varietà dopo un anno diviso tra musica e televisione. Sarà una delle novità della giuria, nella quale Malgioglio resta l'unica conferma.

«Non vedo l'ora. Io mi carico quando ci sono delle nuove esperienze, è il succo della mia vita», ha dichiarato a «TV Sorrisi e Canzoni». La curiosità per le nuove sfide continua a orientare le sue scelte: «Niente mi spaventa di più della noia».

La 32enne arriva all'appuntamento dopo il ritorno al Festival di Sanremo con «Voilà». Il brano le ha restituito la voglia di tornare sul palco dopo un periodo nel quale faticava a trovare canzoni adatte alla propria evoluzione artistica.

Il ventiseiesimo posto non ha cambiato il valore personale dell'esperienza. «Anche la volta precedente ero parecchio giù in classifica, ma magari fra dieci anni vinco. La vita è lunga, è giusto fare un po' di gavetta».

Il ritorno all'Ariston ha inoltre realizzato un obiettivo inseguito da tempo, lasciandole però un senso di vuoto dopo la finale. «Il Festival è un bellissimo traguardo. C'è sempre un po' di malinconia quando finisce, torni a casa e dici: «E mo?"».

Prima del debutto televisivo, Elettra proseguirà gli appuntamenti musicali dell'estate. Dal 23 settembre siederà ogni mercoledì al tavolo della giuria di «Tale e Quale Show».