Elettra Lamborghini non farà un brano insieme al marito Afrojack. Lo ha spiegato in un'intervista al «Corriere della Sera», nella quale ha raccontato che l'idea era stata presa in considerazione, ma le differenze tra i rispettivi generi musicali hanno spinto la coppia a rinunciare a una collaborazione.

Musica Elettra Lamborghini esclude un duetto con Afrojack: «Il suo genere e il mio cozzerebbero»

«Inizialmente abbiamo fatto delle cose insieme, ma la sua musica è così diversa dalla mia che cozzerebbe un po'», ha spiegato la cantante. Una scelta che, secondo l'artista, riguarda anche il pubblico: «Non so se i fan del rave o i miei la prenderebbero bene».

Alla base della decisione c'è anche una convinzione personale. «Ho sempre pensato che l'amore vada diviso dal lavoro», ha dichiarato, spiegando di preferire una netta distinzione tra la vita privata e quella professionale.

Archiviata la parentesi sanremese con «Voilà», Elettra guarda all'estate con «Bam Bam Bambina» e con il Tour Bilaterale, che la porterà nelle piazze italiane per tutto luglio e agosto.

Le prossime date in calendario sono il 9 luglio a Barberino di Mugello, l'11 luglio a Rosolina Mare e il 18 luglio a Sedilo, dove il nuovo singolo entrerà nella scaletta insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera.