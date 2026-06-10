Lo sfogo sui social Elettra Lamborghini: «Mi hanno seguita fino al maneggio, è stata violata la mia privacy»

Elettra Lamborghini denuncia una violazione della propria privacy e accusa alcune persone di averla raggiunta al maneggio dove trascorre il tempo con i suoi cavalli.

La cantante ha affidato a una serie di Instagram Stories il racconto dell'episodio, spiegando di essersi sentita a disagio in quello che considera uno dei pochi luoghi davvero privati della sua vita.

Secondo la sua versione, qualcuno sarebbe riuscito a individuare la struttura seguendo la sua automobile. Una situazione che l'ha spinta a intervenire pubblicamente per chiedere maggiore rispetto dei suoi spazi personali.

«Oggi è stata violata la mia privacy», ha scritto sui social. «Non stalkerizzatemi al maneggio perché non mi fa piacere. Vado nel panico». Nel lungo sfogo, la 32enne ha spiegato che il maneggio è una proprietà privata e che, a suo dire, nessuno avrebbe potuto sapere della sua presenza in quel luogo senza seguirla.

L'artista ha raccontato di aver comunque mantenuto un atteggiamento educato nei confronti delle persone coinvolte, pur vivendo la situazione con forte disagio. Ha inoltre sottolineato come la presenza di estranei possa rappresentare un problema anche per la sicurezza degli animali e di chi frequenta la struttura.

Nel suo messaggio, l'ereditiera bolognese ha aggiunto che l'episodio sarebbe poi finito all'attenzione di alcune pagine social dedicate al gossip, alimentando ulteriormente il suo malcontento.

Per Elettra Lamborghini il rapporto con i cavalli rappresenta da sempre una parte importante della vita quotidiana. Proprio per questo ha voluto ribadire pubblicamente la richiesta di poter vivere quei momenti lontano da curiosi e inseguimenti, preservando uno spazio che considera strettamente personale.