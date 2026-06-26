Lo sfogo sui social Elettra Lamborghini replica alle critiche sul dimagrimento: «E se fossi malata?»

Elettra Lamborghini ha deciso di mettere fine alle speculazioni sul suo fisico. In una serie di Instagram Stories, la cantante ha spiegato che il dimagrimento è legato alla preparazione per il tour e ha criticato chi continua a commentare l'aspetto delle altre persone.