Lo sfogo sui social
Elettra Lamborghini replica alle critiche sul dimagrimento: «E se fossi malata?»
Elettra Lamborghini ha deciso di mettere fine alle speculazioni sul suo fisico. In una serie di Instagram Stories, la cantante ha spiegato che il dimagrimento è legato alla preparazione per il tour e ha criticato chi continua a commentare l'aspetto delle altre persone.
Negli ultimi tempi numerosi utenti avevano commentato il cambiamento fisico di Elettra Lamborghini, definendola «troppo magra» e arrivando in alcuni casi a ipotizzare problemi alimentari.
L'artista ha respinto con decisione queste insinuazioni, ricordando di essere sempre stata normopeso e spiegando di essersi allenata per mesi in vista degli impegni dal vivo.
Fonti concordanti riportano che il percorso è iniziato circa tre mesi prima dell'avvio del tour.
«Siete ossessionati dai corpi delle altre persone»
Lo sfogo è poi diventato un messaggio più ampio contro il body shaming.
«Voi siete ossessionati dai corpi delle altre persone», ha scritto Elettra, aggiungendo: «La bellezza non si misura in base ai chili. E se fossi malata? Se non riuscissi a prendere peso o viceversa?».
La cantante ha invitato i follower a riflettere sulle conseguenze di commenti che possono ferire chi sta affrontando un percorso personale o un problema di salute sconosciuto agli altri.
Con le Stories pubblicate sui social, Elettra Lamborghini ha quindi voluto riportare l'attenzione sull'importanza di evitare giudizi e diagnosi basati esclusivamente sull'aspetto fisico.
Lo sfogo arriva mentre è impegnata nei concerti estivi e ribadisce un messaggio preciso: il corpo di una persona non dovrebbe mai diventare terreno di critiche o speculazioni.