Secondo un'indiscrezione di Chi, la showgirl affiancherà Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara nella prossima edizione del talent di Canale 5. Per Giulia Stabile, invece, c'è il tour mondiale di Rosalía.

La nuova stagione di «Tú sì che vales» passa da Elisabetta Canalis.

Secondo Chi, la showgirl affiancherà Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla guida del programma.

Il talent prodotto da Fascino cambia così uno dei suoi volti più riconoscibili. Dopo l'esperienza iniziata nel 2024, Giulia Stabile lascia la conduzione per dedicarsi agli impegni legati alla tournée mondiale di Rosalía.

Per Canalis si apre una nuova pagina in prima serata sulle reti Mediaset. Negli ultimi anni ha alternato televisione, attività imprenditoriali e vita tra Italia e Stati Uniti, mantenendo una presenza costante nel panorama dello spettacolo.

Resta invece invariata la giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, uno degli elementi più amati e riconoscibili del format.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset né della produzione.