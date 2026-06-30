Ospite del podcast «Terrazza Fab!», la conduttrice rivela: «Avrei desiderato avere un altro figlio, mi sarebbe piaciuta una bimba». Madre di Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, aggiunge con ironia che forse sarebbe ancora in tempo, anche se il figlio probabilmente non sarebbe d'accordo.

L'intervista prende una piega più personale quando affronta il tema della vecchiaia. Gregoraci spiega di non temere il passare degli anni e di considerarlo un privilegio. «Non vedo l'ora di invecchiare», dice, ricordando la madre, scomparsa dopo una malattia. «Lei non ha potuto vivere quella fase della vita. Io spero di arrivarci e di stare bene. Le rughe non mi interessano.»

La conduttrice torna poi sul rapporto con Flavio Briatore. Pur avendo idee diverse su alcuni aspetti dell'educazione di Nathan Falco, spiega che oggi entrambi condividono la stessa priorità: il benessere del figlio. «Il suo bene è il nostro focus», afferma.

C'è spazio anche per una riflessione sul rapporto con la propria immagine. Gregoraci ammette di aver usato qualche volta FaceApp per correggere piccoli difetti nelle fotografie, ma racconta di ricorrere sempre meno ai filtri.

Sul fronte sentimentale evita invece di commentare le indiscrezioni che negli ultimi mesi l'hanno accostata all'imprenditore Lodovico Patti, con cui è stata fotografata in diverse occasioni. Preferisce spiegare cosa cerca oggi in una relazione: «Vorrei un uomo che ami Elisabetta e non la Gregoraci».