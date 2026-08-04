Un semplice unfollow su Instagram è bastato per riaccendere il gossip su Elodie e Franceska Nuredini. Dopo che la cantante ha smesso di seguire la ballerina Megan Ria, sui social sono riemerse vecchie foto e indiscrezioni mai confermate che hanno riacceso il dibattito tra i fan.

Hai fretta? blue News riassume per te Elodie ha smesso di seguire su Instagram la ballerina Megan Ria, facendo nascere nuove speculazioni sui social.

Il web ha riportato alla luce vecchie foto e dediche tra Megan Ria e Franceska Nuredini, alimentando indiscrezioni mai confermate.

Intanto continuano a circolare voci secondo cui Elodie e Franceska Nuredini sarebbero pronte a iniziare una convivenza a Milano. Riepilogo creato con

Un gesto apparentemente banale sui social è bastato per riaccendere le indiscrezioni su Elodie e Franceska Nuredini.

La cantante ha infatti smesso di seguire su Instagram la ballerina Megan Ria, una scelta che non è sfuggita ai fan e che ha immediatamente dato il via a nuove speculazioni sul rapporto tra le tre.

Come riferisce fra gli altri «Oggi», nel giro di poche ore, sui social sono ricomparse vecchie fotografie e video che mostrano Megan Ria e Franceska molto affiatate, alimentando ipotesi e commenti sulla vicenda.

Le immagini del passato tornano virali

Megan Ria, ex allieva di «Amici» e ballerina del corpo di ballo di Elodie, aveva conosciuto Franceska Nuredini proprio durante il tour della cantante.

Nel tempo, le due avevano condiviso sui rispettivi profili social numerosi momenti insieme, tra dediche affettuose, fotografie e persino alcuni baci, sia sul palco sia nella vita privata.

Tra i messaggi pubblicati comparivano frasi come «Amore mio» e «Tu sei il mio sole».

Contenuti che ora sono stati rilanciati dagli utenti e interpretati da alcuni come il possibile segnale di un rapporto più profondo di una semplice amicizia. Si tratta però di ricostruzioni e indiscrezioni che non hanno mai trovato conferme.

Secondo il settimanale nelle ultime ore sono inoltre tornate a circolare voci, anch'esse mai confermate, secondo cui Elodie avrebbe scritto a Megan Ria invitandola a tenersi lontana da Franceska.

Una relazione resa pubblica da poco

La storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini è stata ufficializzata soltanto poche settimane fa, anche se da mesi si rincorrevano voci sulla loro frequentazione.

A confermare il legame era stata la stessa ballerina con una dedica pubblicata sui social: «La mia fidanzata stupenda».

Le due si sono conosciute grazie al lavoro. Franceska fa parte del corpo di ballo della cantante e ha partecipato al suo ultimo tour.

Da allora sono state fotografate insieme in diverse occasioni, tra vacanze, impegni professionali e momenti di vita privata, fino alla conferma della relazione.

Spunta anche l'ipotesi convivenza

Intanto il gossip non si limita all'unfollow. Secondo alcune indiscrezioni, Elodie e Franceska sarebbero pronte a compiere un nuovo passo nella loro storia.

Le due, infatti, starebbero organizzando la convivenza nel loft della cantante, nel centro di Milano, che secondo le stesse voci starebbero arredando insieme.

Si tratta di informazioni che non sono state confermate direttamente dalle interessate, ma che vengono descritte come la naturale evoluzione di una relazione rafforzatasi negli ultimi mesi tra lavoro, viaggi e momenti condivisi anche sui social.