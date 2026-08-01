36 anni senza toccare alcol e droghe. Un traguardo che Elton John festeggia sui social con orgoglio e gratitudine.

Il rocker ha celebrato l'importante ricorrenza brindando con un calice del suo vino frizzante, rigorosamente analcolico, l'Elton John Zero Blanc de Blancs.

«36 anni sobrio», ha scritto su Instagram a commento dello scatto. «Brindo alla vita con un vino allo 0%. Grato per ogni singolo giorno».

Elton ha condiviso la stessa immagine su Instagram Stories sulle note della sua hit del 1983 «I'm Still Standing».

Il musicista ha parlato apertamente della sua battaglia nell'autobiografia del 2019, «Me», ammettendo di essere stato fortemente dipendente da cocaina e alcol all'apice della carriera.

Le sostanze, come spiegato dall'artista, rappresentavano un modo per soffocare i propri patimenti.

«Si tende a ignorare il problema finché non diventa talmente insormontabile da esplodere in rabbia, ed è così che ho gestito i conflitti», ha dichiarato a NPR in un'intervista.

«Odiavo la mia dipendenza. Odiavo il mio comportamento. Odiavo il modo in cui trattavo le persone. Odiavo ciò che ero diventato».

Elton e il marito David Furnish hanno annunciato il loro ingresso nel redditizio mercato delle bevande analcoliche a gennaio.

«Ciò che ci ha attratto di questo prodotto è il fatto che sia il primo nel suo genere e che venga realizzato in modo diverso», ha dichiarato Furnish a proposito della cuvée.

«Tutte le bevande analcoliche che abbiamo provato, e che non ci sono piaciute particolarmente, sono prodotte con alcol e poi dealcolizzate, mentre con questo prodotto, le uve vengono fermentate con colture di alta qualità, creando così tutte le caratteristiche di un eccellente blanc de blancs».