Emanuele Filiberto di Savoia apre una finestra sulla sua vita privata. In un'intervista a «Oggi» racconta il profondo legame con la fede, la devozione a Sant'Antonio di Padova e spiega perché, dopo la fine del matrimonio con Clotilde Courau, abbia scelto la nullità ecclesiastica invece del solo divorzio.

La fede, Sant'Antonio e Clotilde Emanuele Filiberto rompe il silenzio: «Ecco perché ho chiesto la nullità del matrimonio»

Hai fretta? blue News riassume per te Emanuele Filiberto racconta che la fede è sempre stata un punto di riferimento, anche nei momenti più difficili.

Rivela una profonda devozione a Sant'Antonio di Padova, ereditata dal nonno Umberto II.

Spiega di aver chiesto la nullità matrimoniale con Clotilde Courau perché la riteneva la scelta più coerente con la sua fede. Riepilogo creato con

La fede come punto fermo, anche nei periodi più complicati della sua vita.

In un'intervista al settimanale «Oggi», Emanuele Filiberto di Savoia racconta il rapporto personale con la religione e spiega perché, dopo la fine del matrimonio con Clotilde Courau, abbia scelto di chiedere la nullità ecclesiastica anziché limitarsi al divorzio civile.

«La fede fa parte della mia vita. Non sono un integralista e non amo ostentarla, ma è una presenza importante dal punto di vista intimo e personale. E il mio legame più forte è senza dubbio quello con Sant’Antonio di Padova. Si tratta di una vera eredità del cuore che mi accomuna a mio nonno, re Umberto II, il quale nutriva per il Santo di Padova una devozione profonda e quotidiana», afferma.

Il principe spiega di non aver mai smesso di credere, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. «Non amo ostentarla, ma per me è importante. Ho avuto momenti difficili, di rabbia e di sconforto, ma non ho mai perso la fede. Magari mi sono arrabbiato con il Signore, quello sì».

Nell'intervista affronta anche il tema della separazione da Clotilde Courau, chiarendo le ragioni della richiesta di nullità matrimoniale: «Perché per un credente il matrimonio non è soltanto un contratto civile. Il mio è stato un percorso lungo e delicato, affrontato con rispetto e con serenità. Ho ritenuto fosse la scelta più coerente con la mia fede».