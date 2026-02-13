Emma Marrone se l'è cavata con qualche risata, ma lo spavento è stato reale: la cantante è rimasta bloccata in ascensore per quasi un'ora e ha raccontato tutto sui social.

Hai fretta? blue News riassume per te Emma Marrone è rimasta bloccata per circa 45 minuti in un ascensore insieme all'amica e collaboratrice Francesca Savini.

Le due hanno raccontato tutto su Instagram, trasformando la paura in un momento di ironia che ha divertito i follower.

Dopo l'intervento dei tecnici sono state liberate e hanno ringraziato sui social chi le ha soccorse. Riepilogo creato con

Un contrattempo che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo, ma che Emma Marrone ha deciso di affrontare con il sorriso.

La cantante è rimasta bloccata per circa tre quarti d'ora in un ascensore insieme all'amica e collaboratrice Francesca Savini, documentando tutto sui social.

L'ascensore si ferma tra due piani

L'impianto si è arrestato all'improvviso mentre le due si trovavano all'interno della cabina. Nelle storie pubblicate su Instagram si vede Emma piuttosto agitata, mentre cerca di combattere il caldo sventolandosi con un ventaglio e attende l'arrivo dei soccorsi.

A rendere la scena ancora più surreale ci pensa Francesca Savini, che oltre a riprendere l'amica mostra anche i sacchetti della spazzatura che stavano portando fuori quando sono rimaste intrappolate.

Ironia per scacciare la paura

Dopo i primi momenti di tensione, le due hanno scelto di sdrammatizzare. «Tutte a me devono capitare», scherza Emma davanti alla telecamera. Anche Francesca affida ai social una battuta: «Ne abbiamo passate tante insieme, ma questa ci mancava».

L'ironia ha così accompagnato tutta l'attesa, trasformando un momento di ansia in una sequenza di video che ha divertito anche i follower.

Liberate dopo 45 minuti

Dopo circa 45 minuti sono intervenuti i tecnici, che sono riusciti a sbloccare l'ascensore e a far uscire le due senza conseguenze.

Una volta tornate all'aria aperta, Emma e Francesca hanno voluto ringraziare chi le ha aiutate, condividendo sui social il lieto fine di quella che, con il passare delle ore, si è trasformata in un divertente aneddoto.