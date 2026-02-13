Emma Marrone se l'è cavata con qualche risata, ma lo spavento è stato reale: la cantante è rimasta bloccata in ascensore per quasi un'ora e ha raccontato tutto sui social.
Un contrattempo che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo, ma che Emma Marrone ha deciso di affrontare con il sorriso.
La cantante è rimasta bloccata per circa tre quarti d'ora in un ascensore insieme all'amica e collaboratrice Francesca Savini, documentando tutto sui social.
L'impianto si è arrestato all'improvviso mentre le due si trovavano all'interno della cabina. Nelle storie pubblicate su Instagram si vede Emma piuttosto agitata, mentre cerca di combattere il caldo sventolandosi con un ventaglio e attende l'arrivo dei soccorsi.
A rendere la scena ancora più surreale ci pensa Francesca Savini, che oltre a riprendere l'amica mostra anche i sacchetti della spazzatura che stavano portando fuori quando sono rimaste intrappolate.
Dopo i primi momenti di tensione, le due hanno scelto di sdrammatizzare. «Tutte a me devono capitare», scherza Emma davanti alla telecamera. Anche Francesca affida ai social una battuta: «Ne abbiamo passate tante insieme, ma questa ci mancava».
L'ironia ha così accompagnato tutta l'attesa, trasformando un momento di ansia in una sequenza di video che ha divertito anche i follower.
Dopo circa 45 minuti sono intervenuti i tecnici, che sono riusciti a sbloccare l'ascensore e a far uscire le due senza conseguenze.
Una volta tornate all'aria aperta, Emma e Francesca hanno voluto ringraziare chi le ha aiutate, condividendo sui social il lieto fine di quella che, con il passare delle ore, si è trasformata in un divertente aneddoto.
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