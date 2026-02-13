Enzo Miccio mostra un volto diverso da quello che il pubblico ha conosciuto in televisione. Dopo anni trascorsi a difendere un'immagine rigorosa, oggi mette al centro se stesso, tra nuove priorità, un percorso di terapia e una visione diversa dell'amore.

Mostra un nuovo volto Enzo Miccio rivela: «Pensavano fossi antipatico o che non fossi bravo»

La distanza dal personaggio televisivo era emersa anche negli incontri con il pubblico. «Qualcuno, incontrandomi per strada, mi diceva che pensava che fossi antipatico o che non fossi bravo». Oggi quella distanza si è ridotta: «Ho capito di non aver dato un'idea di me sempre corrispondente alla realtà».

Miccio rallenta anche sul lavoro. Nell'intervista a Vanity Fair conferma di aver iniziato un percorso di terapia e affronta la vita con una prospettiva nuova. «Ho preso coscienza del fatto che sto vivendo la mia vita e che non ce ne sarà un'altra dopo».

È cambiato anche il suo equilibrio sentimentale. Accanto a lui c'è da un anno e mezzo un compagno, coinvolto anche nel lavoro. Una scelta «bellissima», ma che richiede pazienza, dialogo e tempo per la coppia.

La nuova fase passa anche dalla televisione. A novembre Miccio e Carla Gozzi torneranno su Real Time con «Ma come ti vesti?» dopo otto anni di assenza. Presentando lo storico format al Benevento Cinema e Televisione, Miccio ha assicurato: «L'affetto delle persone non è mai venuto meno».