Ermal Meta è diventato padre adottivo di Klodi e Lumi. Le due ragazze albanesi sono entrate nella sua famiglia nel giugno 2025, dopo la maggiore età e la fine delle scuole. Ora vivono in Italia con il cantante, Chiara Sturdà e la figlia Fortuna, nata nel 2024.

Il racconto Ermal Meta ha adottato Klodi e Lumi: «È stato un grande regalo»

Il primo incontro risale a tre anni prima. Dopo un concerto a Tirana, l'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci presenta Meta a suor Alma, responsabile della Rozalba House. Klodi e Lumi hanno allora 15 anni.

«A noi grandi non ci vuole mai nessuno», gli dicono. Le famiglie interessate all'adozione cercano soprattutto bambini piccoli. Le adolescenti restano spesso ai margini.

La frase lo scuote: «Il cuore mi ha fatto crack. Ho pensato: «Vi voglio io"».

Meta e Sturdà tornano a trovarle. Trascorrono insieme vacanze e festività. Una delle ragazze, però, non vuole lasciare subito l'Albania. La coppia rispetta la sua scelta e aspetta. Non essendo sposati, i due non potevano adottarle quando erano ancora minorenni.

Il rapporto con la Rozalba House era già concreto. Nel 2021 Meta aveva inviato alla struttura e a Casa Betania un camion carico di strumenti musicali. Nel 2024 aveva confermato anche il suo sostegno attraverso raccolte fondi.

A «Verissimo» ha riassunto così la nuova vita: «Mi sono svegliato un giorno con la casa piena di persone. È stato un grande regalo». Dopo Sanremo ha dedicato un post anche a Fortuna: «Il mio battito in più».

Meta prosegue ora il «Live Estate 2026», con tappe già annunciate fino a settembre.