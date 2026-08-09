Nel coming-of-age «Ketticè», caratterizzato da una sincerità rinfrescante, Monica Bellucci interpreta la madre di un adolescente apparentemente senza prospettive. blue News ha incontrato a Locarno il regista Giovanni Tortorici e il carismatico protagonista Salvatore Gallina.

Hai fretta? Blue News riassume per te «Ketticè» è ambientato a Palermo all'inizio degli anni 2010 e racconta con sincerità e naturalezza le difficoltà dell'adolescenza e il rapporto con l'educazione.

Il protagonista Giulio appare disorientato e svogliato: va male a scuola, non vuole più giocare a calcio e soltanto la ribelle Ketty riesce ancora a suscitare il suo interesse.

La madre del giovane è interpretata dall'icona del cinema italiano Monica Bellucci.

blue News ha incontrato il regista Giovanni Tortorici e il protagonista Salvatore Gallina in occasione della prima mondiale al Locarno Film Festival. Riepilogo creato con

Molti spettatori potrebbero riconoscersi nei personaggi adolescenti del film «Ketticè» di Giovanni Tortorici. Questo dramma sul passaggio all'età adulta appare naturale come raramente accade in un film che affronta questo tema.

Il film segue le vicende del sedicenne Giulio e racconta inizialmente, con leggerezza e ironia, la sua quotidianità: gioca a calcio con gli amici, esce spesso la sera, fuma erba, conosce ragazze, vive i primi baci ed è sempre pronto a fare scherzi e battute impertinenti. Ma l'incontro con la sfacciata e ribelle Ketty lo cambia profondamente.

Critica alla cultura educativa

Anche l'atmosfera inizialmente spensierata del film cambia radicalmente. Mentre il suo legame con Ketty si fa sempre più intenso e i due passano il tempo fumando insieme, Giulio perde progressivamente interesse per tutto il resto della sua vita. Entrambi sembrano smarriti in questo mondo, privi di prospettive e di punti di riferimento.

Sua madre, interpretata da Monica Bellucci con sensibilità e una deliziosa vena isterica, è seriamente preoccupata per il figlio. I litigi tra i due diventano sempre più accesi. E nemmeno suo padre (Tommaso Cristiano Wirz) riesce a trovare un modo per avvicinarsi a Giulio.

In «Ketticè», Tortorici mette in luce i pericoli legati all'uso delle droghe. Ma soprattutto critica, con grande autenticità, la cultura educativa e il sistema scolastico del suo Paese. Come mostra il film, sembra esserci una profonda frattura tra le generazioni.

Diretto da Luca Guadagnino

Come potete vedere nel video qui sopra, blue News ha intervistato il giovane protagonista Salvatore Gallina e il regista Giovanni Tortorici in occasione della prima mondiale al Locarno Film Festival.

Entrambi parlano con grande entusiasmo della collaborazione con Monica Bellucci. Inoltre, nel film di Tortorici si ritrovano molte delle sue esperienze personali e delle sue percezioni. È proprio questa componente autobiografica a rendere «Ketticè» così naturale e sincero.

Il film è stato prodotto da Luca Guadagnino, regista di successi internazionali come «Call Me by Your Name» e «Challengers».