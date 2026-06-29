A comunicarlo è stato lo stesso cantante con un messaggio pubblicato sui social poche ore dopo il concerto che ha chiuso la tournée «UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR» negli stadi, spiegando di aver ricevuto proprio quel giorno la notizia dell'intervento previsto per metà luglio.

«Ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare alle corde vocali a metà luglio. Purtroppo oggi ho avuto questa notizia», ha scritto Ramazzotti, aggiungendo che nelle prossime settimane sospenderà gli impegni per prepararsi all'operazione.

La tournée italiana negli stadi si è conclusa venerdì 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino, ultima tappa di un calendario che ha portato il cantante nelle principali città italiane.

L'annuncio è arrivato subito dopo la chiusura di questa prima parte del tour.

Riprenderà ad ottobre?

Per Ramazzotti non si tratta della prima operazione alle corde vocali. Nel 2019 fu costretto a interrompere il tour mondiale per sottoporsi a un intervento dovuto a un ispessimento delle corde vocali, seguito da un periodo di riabilitazione.

Al momento, però, il cantante non ha specificato se l'operazione prevista per metà luglio sia collegata alla stessa problematica.

Salvo diverse indicazioni, il calendario ufficiale prevede la ripresa del tour mondiale il 16 ottobre 2026 da Toronto, prima di proseguire con le altre date internazionali già annunciate.