Eros Ramazzotti ha fermato la tappa messinese del tour «Una storia importante» a causa di uno spettatore. Quest'ultimo si è lamentato della vista ostruita durante il concerto: «Cosa ti incazzi con me?», ha reagito il cantante.

Hai fretta? blue News riassume per te Il tour «Una storia importante» di Eros Ramazzotti ha fatto tappa allo stadio Franco Scoglio di Messina.

Il cantante ha dovuto interrompere il concerto a causa delle lamentele di un fan, che dai posti a sedere non riusciva a vedere a causa delle persone in piedi davanti a lui.

Il cantautore si è rivolto allo spettatore cercando di risolvere la situazione: «Ho capito, ma io non posso dire a tutti di sedersi».

Il tour «Una storia importante» di Eros Ramazzotti ha fatto tappa a Messina allo stadio Franco Scoglio. Un momento di tensione del concerto è stato immortalato da un video, diventato virale sui social media, come riporta, tra gli altri, «Leggo».

Durante l'esecuzione del brano «Dove c'è musica», il cantante ha fermato lo spettacolo per discutere con uno spettatore in platea. Quest'ultimo, seduto in un settore con posti numerati, si è lamentato della visuale ostruita dalle persone in piedi davanti a lui.

Interrotta l'esibizione, Ramazzotti si è avvicinato al bordo del palco per capire il problema: «E io gliel'ho detto, che cosa vuoi da me, c'è ancora gente che sta in piedi. Non posso farci niente».

«Vieni giù, vieni qua», ha proposto al fan. «Aspetta, stop stop. Cosa ti incazzi con me, l'ho detto dieci volte. Che cosa vuoi? Ho capito, ma io non posso dire a tutti di sedersi. Ragazzi, più di questo che cosa devo fare?».

Si tratta di un inconveniente piuttosto comune nei concerti all'aperto, ma l'artista non aveva modo di intervenire sulla disposizione del pubblico. Ciononostante la situazione dopo pochi minuti il concerto è ripreso regolarmente e la scaletta della serata è proseguita senza altri intoppi.