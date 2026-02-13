Uno scenario molto diverso da quello immaginato dal conduttore nel 2023. Poco dopo l'addio alla Rai, Fazio indicava proprio il contratto quadriennale con Warner Bros. Discovery come possibile tratto finale della carriera: «Questi quattro anni nella nuova casa che mi ospita penso siano gli ultimi quattro anni».

Ora il programma si allarga. Quando il raddoppio è stato ufficializzato a luglio, Fazio ha scherzato: «È tempo di esami e siamo stati promossi».

La promozione è diventata anche la gag del nuovo video con Luciana Littizzetto. Al porto, lei punta uno yacht, ma ad aspettarli c'è una barca decisamente più modesta. «Sono un lupo di mare», azzarda Fazio. La Littizzetto lo corregge subito: «No, è un asino di scoglio».

Il mercoledì segna anche un nuovo equilibrio per il Nove. A fine giugno Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno interrotto anticipatamente il loro rapporto; pochi giorni dopo il gruppo ha affidato a Fazio una seconda prima serata.

La nuova stagione partirà in autunno, con «Che Tempo Che Fa» alla domenica e «Il Tavolo» al mercoledì.