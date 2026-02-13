Nello stesso procedimento il pubblico ministero Luigi Luzi ha chiesto l'assoluzione della madre, Gabriella Privitera, ritenendola estranea alla gestione della società, nonostante ne fosse formalmente amministratrice.

Secondo l'accusa, il caso nasce dal fallimento della Fenice Srl, dichiarato nel 2014. Tra le contestazioni figura anche un immobile di via De Cristoforis, a Milano, che gli inquirenti ritenevano fosse stato sottratto al patrimonio della società.

In una precedente udienza Corona aveva respinto le accuse: «Non abbiamo debiti con nessuno, non abbiamo mai rubato niente a nessuno, anzi avevamo crediti che non ci sono stati pagati». Successivamente ha scelto di patteggiare insieme ai suoi legali.

Diversa la posizione di Gabriella Privitera. Il pubblico ministero ne ha chiesto l'assoluzione perché la ritiene estranea alla gestione della società. L'avvocata Cristina Morrone ha sostenuto che la donna «era una madre all'oscuro di quello che il figlio poteva fare o non fare» e si limitava a firmare i documenti che le venivano sottoposti.

La posizione di Corona si chiude con il patteggiamento. Per Gabriella Privitera la sentenza del Tribunale di Milano è attesa il 15 settembre.