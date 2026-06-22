L'ex re dei paparazzi parla del figlio avuto da Nina Moric e della vita che conduce oggi, dopo anni segnati da difficoltà e preoccupazioni per il futuro.

Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, vive oggi in comunità e ha la sindrome di Asperger.

Nel corso della conversazione con Ughetta Di Carlo nel podcast «Radici», l’imprenditore si è soffermato sulla situazione attuale del ragazzo.

«Carlos è un ragazzo straordinario», ha detto, aggiungendo che il giovane vive in comunità e ha la sindrome di Asperger.

Le sue parole segnano un cambio di tono rispetto al passato. Nel 2023, ospite di «Belve», Corona aveva descritto il dolore e il senso di impotenza vissuti davanti alle difficoltà del figlio, definendo quella situazione una delle ferite più profonde della sua vita.

Anche Nina Moric, negli anni, ha parlato più volte del percorso di Carlos, spiegando come l'ingresso in comunità abbia rappresentato un passaggio importante per il suo benessere e la sua crescita personale.

Oggi, al centro del racconto, c'è soprattutto la quotidianità del giovane e il cammino intrapreso negli ultimi anni.