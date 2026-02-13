Hai fretta? blue News riassume per te Il brano «Labubu» di Flextony e Tigerplug, vincitore di «Nuova Scena», ha scatenato polemiche per l’espressione offensiva rivolta ai carabinieri e per la sua forte diffusione tra i giovani.

Luca Abete ha criticato soprattutto gli adulti e l’industria dell’intrattenimento, accusati di premiare messaggi che poi la società sostiene di voler contrastare.

Anche il senatore Filippo Melchiorre ha denunciato il rischio di normalizzare contenuti ostili alle forze dell’ordine. Riepilogo creato con

La vittoria a «Nuova Scena» si è trasformata in un caso politico e mediatico.

Al centro delle polemiche c’è «Labubu», il brano con cui Flextony e Tigerplug hanno conquistato la terza edizione del talent show di Netflix e che contiene un’espressione offensiva rivolta ai carabinieri.

Il duo, composto da due giovani rapper originari di Cosenza, è stato proclamato vincitore nella finale trasmessa il 6 luglio. Nel programma i concorrenti sono stati valutati da alcuni nomi noti del rap italiano: Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè.

Dopo la vittoria, il video della canzone ha ottenuto una forte diffusione sui social, soprattutto tra gli utenti più giovani.

Come riportato da «La Repubblica», proprio la viralità del pezzo ha alimentato il dibattito sul confine tra libertà artistica, responsabilità dell’industria dell’intrattenimento e rispetto delle forze dell’ordine.

Contro «il mondo degli adulti»

A intervenire con particolare durezza è stato Luca Abete, storico inviato di «Striscia la Notizia», che ha pubblicato un video sui propri profili social.

«Credo che nessuno in Italia pensi che insultare o ridicolizzare i carabinieri sia una cosa intelligente. Eppure accade. E nessuno si scandalizza», ha dichiarato.

Abete ha precisato di non voler trasformare la sua presa di posizione in un attacco personale contro Flextony e Tigerplug. Il bersaglio della sua critica è soprattutto «il mondo degli adulti», accusato di promuovere, premiare e rendere redditizi messaggi che successivamente sostiene di voler combattere.

«Io non ce l’ho con i ragazzi, tantomeno con i due che cantano», ha spiegato l’inviato, indicando invece come responsabili gli «adulti distratti» che si indignano davanti agli episodi di violenza delle baby gang e poi applaudono contenuti nei quali, a suo giudizio, il rispetto viene apertamente calpestato.

I suoi interrogativi

Nel suo intervento, riportato da «Adnkronos», Abete ha richiamato anche le reazioni entusiaste espresse durante il talent dai giudici, chiedendosi perché nessuno abbia ritenuto opportuno fermarsi davanti a quella frase.

«È possibile che nessuno si sia fermato a dire: 'Ragazzi, forse questa no, forse è fuori luogo, forse è un po’ troppo'?», si è domandato. Subito dopo ha lanciato un’accusa ancora più netta: «Oppure in certi ambienti il coraggio finisce dove iniziano gli ascolti?».

Secondo Abete, la questione non riguarda quindi soltanto il contenuto di una canzone.

«Il problema non è una canzone contro i carabinieri; il problema è un Paese che a volte applaude ciò che il giorno dopo dice di voler combattere», ha affermato, definendo il suo video non un attacco ai protagonisti del programma, ma «un grido d’aiuto» rivolto a chi condivide le sue preoccupazioni.

Interviene anche un senatore di Fratelli d'Italia

La presa di posizione ha raccolto migliaia di commenti e condivisioni. Alla discussione, riferisce Adnkronos, hanno partecipato anche familiari di carabinieri e poliziotti, intervenuti per ricordare i rischi affrontati quotidianamente dai loro cari.

Sul caso è intervenuto anche Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione parlamentare Antimafia.

Come riferisce «La Repubblica», il parlamentare ha criticato il contenuto nel brano e ha espresso preoccupazione per l’impatto che un messaggio simile potrebbe avere sul pubblico più giovane.

«La libertà artistica è un valore che va sempre tutelato. Ma quando un brano che contiene un insulto esplicito alle forze dell'ordine viene premiato e raggiunge un pubblico così vasto, il rischio è che quel messaggio venga percepito come normale, fino a diventare, di fatto, quasi un inno contro le forze dell'ordine», ha affermato il senatore, prima di esprimere solidarietà ai carabinieri e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine.

Certo, va sottolineato che il rap e la trap sono i generi musicali dominanti fra i giovani da ormai una decina d'anni a questa parte, e lo scontro con le istituzioni fa parte degli elementi più classici nello spartito degli artisti.

A far scattare le polemiche è, probabilmente, il fatto che Netflix abbia offerto al genere una vetrina più ampia, che ha raggiunto anche i meno avvezzi.