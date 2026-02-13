Con queste parole Simona Ventura ha confermato che nella prossima stagione televisiva sarà protagonista di un nuovo progetto. L'annuncio è arrivato durante l'«Italian Global Series» di Rimini, dove la conduttrice ha aggiunto: «Non posso dire nulla», senza rivelare rete o format.

L'anticipazione arriva mentre le emittenti stanno completando i palinsesti autunnali e alimenta l'attesa sul prossimo incarico di una delle protagoniste più longeve della televisione italiana. Per il momento non sono stati diffusi dettagli sul programma né sulla data dell'annuncio ufficiale.

Ventura ha spiegato anche cosa la spinge ad accettare nuove sfide professionali. «Mi annoio fondamentalmente nel fare sempre le stesse cose. Ho paura di annoiare anche il pubblico, perché quello che provo si vede: non sono un'attrice. Quello che sento lo faccio vedere», ha detto, spiegando la filosofia che continua a guidare le sue scelte.

Nel corso dell'incontro ha tracciato anche un bilancio dell'ultima stagione televisiva, definendo positiva l'esperienza come opinionista del «Grande Fratello»: «È stata una scommessa vinta, visto che aveva contro veramente dei colossi come Sandokan». Parlando del servizio pubblico, ha aggiunto: «La Rai è la tv degli italiani, secondo me ce la fa sempre».

In attesa di svelare il nuovo progetto, Simona Ventura sarà impegnata dal 31 luglio al 10 agosto a Rimini con la settima edizione della «Terrazza della Dolce Vita», che condurrà insieme a Giovanni Terzi.