Hai fretta? blue News riassume per te Fedez ha annunciato una pausa dagli impegni dal vivo dopo un nuovo ricovero, spiegando che il suo corpo e i medici gli hanno imposto di fermarsi.

L’artista ha raccontato la paura vissuta durante l’attesa di una trasfusione e il timore di non poter riabbracciare i figli.

Sono stati cancellati tutti i DJ set di agosto e settembre e il concerto «Casa 360°» del 25 settembre 2026 ad Assago, con rimborso previsto per i biglietti acquistati. Riepilogo creato con

Fedez mette in pausa la musica dal vivo. Dopo il recente ricovero e il ritorno a casa, il cantante ha annunciato sui social la cancellazione degli impegni previsti tra agosto e settembre, spiegando di dover seguire le indicazioni ricevute dai medici e dedicarsi alle cure e al recupero.

«Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto «fermati»», ha scritto il rapper nel lungo messaggio pubblicato sui suoi profili. «Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò».

Secondo quanto riportato da «SkyTG24», Fedez è rientrato a casa il 24 luglio, dopo gli accertamenti effettuati in seguito a un nuovo episodio di sanguinamento.

Nel suo racconto non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute, ma ha descritto la paura provata durante il ricovero e l’attesa di una trasfusione di sangue.

Uno spavento che gli ha fatto cambiare prospettiva

«Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire», ha raccontato. Un momento che lo avrebbe portato a riflettere soprattutto sui figli e sulle persone a lui più vicine.

«La paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo», ha aggiunto Fedez, accompagnando il post con una fotografia scattata al tramonto, mentre osserva il cielo da una terrazza.

Nel messaggio il cantante ha parlato anche del valore del tempo e del cambiamento di prospettiva vissuto dopo il ricovero.

Nonostante la sospensione delle attività, ha assicurato di voler affrontare la pausa senza lasciarsi travolgere dallo sconforto, promettendo ai fan che gli appuntamenti interrotti potranno essere recuperati in futuro: «Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere».

Le date cancellate

La cancellazione del calendario estivo è stata successivamente confermata da Vivo Concerti.

Come riferisce «Rolling Stone», le condizioni di salute dell’artista richiedono un periodo dedicato alle cure e al recupero. Sono quindi annullati tutti i DJ set previsti ad agosto e settembre e il concerto «Casa 360°», fissato per il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.

Tra gli appuntamenti cancellati figurano le date del 4 agosto ad Adrano, del 5 agosto al Marina Summer Fest di Marina di Ragusa, del 10 agosto a Serradifalco e del 13 agosto a Gioia Tauro. Saltano anche le esibizioni del 14 agosto alla Praja di Gallipoli, del 16 agosto all’Avellino Summer Festival e del 26 agosto a Celano.

Il calendario di settembre comprendeva invece il DJ set del 2 settembre al Viterbo Music Festival, la tappa del 3 settembre al Teatro del Fiero di Velletri, il concerto di Assago del 25 settembre e il live del 29 settembre alla DCM Arena di Decimomannu.

Per chi aveva acquistato un biglietto per «Casa 360°» è previsto il rimborso.