Dopo essere stato ricoverato lunedì sera per dei problemi gastrointestinali, Fedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano ieri, giovedì, sera. Il quadro clinico del rapper sembra essere migliorato e può così tornare a casa, dove lo aspetta Edoardo Lupo, il suo terzo figlio, nato da poco più di una settimana.

Dopo il ricovero Fedez è stato dimesso dall'ospedale, il quadro clinico del rapper sarebbe migliorato

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì sera Fedez è stato ricoverato in ospedale per dei problemi gastrointestinali.

I medici hanno ipotizzato la riapertura di una vecchia ulcera.

Le sue condizioni sembrano essere migliorate, e il rapper è potuto tornare a casa giovedì sera. Riepilogo creato con

Fedez è tornato a casa. Come rende noto «Adnkronos», il rapper è stato dimesso giovedì sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland di Milano, dove era stato ricoverato in gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento.

Giova ricordare che l'ex marito di Chiara Ferragni è arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano lunedì sera e dopo un giorno di ricovero in chirurgia ha lasciato l'ospedale per trasferirsi all'Humanitas.

Come scrive «Milano Today», stando alle ultime notizie il quadro clinico dell'artista è migliorato e gli accertamenti specialistici, resi necessari nei giorni scorsi, si sono conclusi.

I dottori avrebbero infatti ipotizzato la riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che potrebbe essere collegata all'assunzione di farmaci antinfiammatori.

Il ricovero era arrivato pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honeggar.